Clermont-L’Hérault : rassemblement de soutien à un maraîcher menacé d’expulsion du marché à cause de son soutien à la Palestine

Un rassemblement est prévu ce mercredi 21 février à 11 heures devant l’hôtel de Ville de Clermont-L’Hérault pour soutenir Mariano, maraicher à qui il avait été demandé d’enlever des t-shirts de soutien à la Palestine de son stand la semaine dernière

On en parlait récemment dans nos colonnes : mercredi 14 février, Mariano, maraîcher habitué du marché de Clermont-L’Hérault, avait reçu la visite des gendarmes lui demandant d’enlever des t-shirts avec des messages pro-palestiniens de son stand. Une altercation qui avait débouchée sur l’interpellation d’un client, venu en soutien de l’agriculteur.



Selon lui, Mariano aurait alors été menacé d’expulsion du marché. Après une entrevue avec le maire de la commune le 19 février, celui-ci a demandé au paysan d’enlever les t-shirts accrochés à son stand. Mariano a donc décidé de maintenir ses t-shirts affichés pour réaffirmer son droit à la liberté d’expression et son soutien à la Palestine, mais craint de se faire expulser du marché.



Un rassemblement de soutien est donc prévu ce mercredi 21 février à 11 heures devant l’Hôtel de Ville de Clermont-L’Hérault. Les militants pro-palestiniens montpelliérains de BDS ont annoncé qu’ils y enverraient une délégation pour réaliser quelques prises de parole.

