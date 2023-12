Montpellier : une soirée pour parler presse indépendante au Quartier Généreux

Le vendredi 8 décembre, le Quartier Généreux (2 quai des Tanneurs), ouvre ses portes au Poing et à Rapports de force pour parler des enjeux locaux et nationaux de la presse indépendante, et ce dans le cadre des dix ans du Poing !

En France, neuf milliardaires possèdent 90% des médias. Cette concentration a abouti à une large droitisation des discours, à une désaffection du lectorat avec une crédibilité en berne. Cet état de fait se double d’une répression de plus en plus féroce à l’égard des journalistes, la récente garde à vue d’une journaliste de Disclose pour la forcer à révéler ses sources en est le dernier exemple.

Face à ça, une presse indépendante s’organise pour faire autrement. Elle n’appartient à aucun groupe industriel, financier, ni à aucun mouvement politique, syndical ou religieux. Celle-ci est possédée par ses lecteurs, une association ou ses salariés.

Mais comment la faire vivre ? Par quels financements, quelles aides à la presse (aujourd’hui principalement octroyées aux grands médias) ? Comment diffuser cette information ? Quel rôle les citoyens, les pouvoirs publics, peuvent jouer pour contribuer à un véritable pluralisme de la presse ? Bref, quels médias voulons-nous pour demain ? C’est l’objet de la conférence-débat du 8 décembre au QG avec une partie de la rédaction du Poing et une partie de celle de Rapports de force. Cette soirée sera aussi l’occasion de faire un retour sur les États généraux de la presse indépendante, qui ont eu lieu à Paris le 30 novembre, auxquels 80 médias indépendants ont participé.

Rendez-vous de 19h à 21h30 au Quartier Généreux (2 quai des Tanneurs / Place Albert 1er)

Le Quartier Généreux est un bar associatif, culturel et engagé qui ne sert à boire qu’à ses adhérent·es (adhésion à prix libre).

