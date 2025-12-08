Narbonne : un rassemblement contre la venue d’Éric Zemmour ce mercredi

À l’appel de la Ligue des droits de l’Homme et du collectif 1er Mai, un rassemblement pacifiste est prévu le 10 décembre à 18 heures sur le parvis du palais de justice de Narbonne, en réaction à la venue d’Éric Zemmour dans la ville pour dédicacer son livre

Un rassemblement déclaré se tiendra mercredi 10 décembre à 18 heures sur le parvis du palais de justice de Narbonne, à l’initiative de la section narbonnaise de la Ligue des droits de l’Homme et du collectif 1er Mai. Il vise à dénoncer la venue d’Éric Zemmour dans la ville le même jour et à rappeler les condamnations judiciaires dont le polémiste d’extrême droite a fait l’objet pour ses prises de position.

Dans son communiqué, la LDH affirme que défendre la liberté d’expression ne saurait revenir à tolérer les propos insultants, discriminatoires ou stigmatisants. La section indique par ailleurs que son président a récemment reçu des menaces de mort après avoir rappelé cette position sur les réseaux sociaux.

La LDH dénonce un climat politique alimenté par des déclarations qu’elle juge dangereuses, évoquant notamment des propos visant les mineurs isolés, des affirmations soutenant que « Pétain aurait sauvé des juifs français » ou encore des thèses sur la hiérarchisation des êtres humains et le déclin supposé de la société par la féminisation. Des positions qui ont déjà valu à Éric Zemmour plusieurs condamnations par la justice.

Ce rassemblement s’inscrit dans une dynamique locale déjà observée à Narbonne. Le 1er mai dernier, plusieurs milliers de personnes s’étaient mobilisées contre un meeting du Rassemblement national, dénonçant la banalisation des idées de l’extrême droite dans la ville. Le 10 décembre, les organisateurs entendent à nouveau rappeler leur opposition à une vision du monde qu’ils jugent fondée sur l’exclusion et l’autoritarisme.

