Où manifester le 29 septembre dans le Gard, l’Hérault, l’Aude, le Tarn et l’Aveyron ?

La journée de grèves et de manifs du 29 septembre était initialement centrée sur la fonction publique, les salaires, la vie chère et des services publics encore menacés par les premières annonces budgétaires du gouvernement pour 2027. Elle se fera dans une unité syndicale nationale notable, puisque l’intersyndicale est composée de la CGT, de FO, de la CFDT, de l’UNSA, de la FSU, de Solidaires, de la CFE-CGC et de la FA-FP, pour 170 événements en France. La mobilisation tend aussi à déborder de la fonction publique, avec par exemple des appels de nombreux syndicats de la CGT dans la métallurgie, ou encore la construction bois et l’ameublement. Tout ça alors que la rentrée sociale s’annonce agitée, avec de nombreuses grèves prévues en octobre, chez Total , dans la chimie, chez les routiers-ères, dans un ambiance électrisée par les appels, pour le moment virtuels, à une mobilisation contre la vie chère le 17 octobre. Alors pour commencer du bon pied, Le Poing compile les rendez-vous de manifestations prévues ce mardi 29 septembre dans le Gard, l’Aude, l’Hérault, le Tarn et l’Aveyron.

Uzès : 10h devant la mairie

Alès : 11h devant la sous-préfecture

Nîmes : 14h30 devant la Maison Carrée

Béziers : 11h devant la sous-préfecture

Montpellier : Les salarié-es de la filière des énergies renouvelables se rassembleront dès 11h devant la préfecture Et une manifestation démarrera à 14h de la place Albert 1er. Covoiturages et départs groupés en bus à 12h depuis la place Cot de Bédarieux, à 12h30 depuis Ganges, Clermont-l’Hérault (gare routière) et Béziers (place de Gaule), à 12h45 depuis Agde et Sète, et à 13h depuis Lunel. Inscriptions et renseignements pour les transports au contact des Unions Locales CGT concernées.

Carcassonne : 14h30 devant le Portail des Jacobins

Narbonne : 10h30 à la Bourse du Travail

Albi : 14h30 place du Vigan

Rodez : 14h30 sur la place d’Armes. Départ en bus de Villefranche de Rouergue à 13h, sur inscription, 14h30 sur la place d’Armes. Départ en bus de Villefranche de Rouergue à 13h, sur inscription, ici

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