Pézenas : une manifestation pour s’opposer à la construction d’une usine d’eau en bouteille

Environ 80 personnes ont manifesté dans les rues de Pézenas ce samedi 27 avril, pour dénoncer un projet d’usine d’embouteillage à Montagnac jugé écocide. La privatisation de l’eau est d’autant plus attaquée par les opposant.es que les périodes de sécheresse se multiplient.

On vous en parlait dans notre numéro 37, contenant un dossier sur le thème “La guerre de l’eau est déclarée” : une usine d’embouteillage projette de s’installer à Montagnac, avec la complicité de la mairie.

Ce samedi 27 avril, environ 80 opposant.es au projet se sont retrouvé.es en fin de matinée à Pézenas pour une manifestation tout en musique, au son d’une batucada.

Le cortège s’est élancé depuis la place des États du Languedoc, pour déambuler pendant une heure et demi dans les rues de la petite ville.

La mobilisation était portée par le collectif Veille Eau Grain, avec la participation de l’association Le Frigo Bleu, de la Coord’Eau 34 et de l’UTTA, un groupe anticapitaliste de l’ouest du département, en gilet jaune pour l’occasion.

Le projet prévoit un pompage en profondeur de l’eau de la Castillonne, dont le forage, financé par des fonds publics en 1986, est situé à 1500 mètres de profondeur.

Le Conseil Municipal de Montagnac a voté le 29 septembre 2022 la vente de ce forage pour 30 000 euros à la Compagnie Générale des Eaux de Source (CGES), filiale de la société française Sources Alma, qui commercialise les eaux Cristaline, Saint-Yorre, Vichy Célestins, Courmayeur, pour construire la fameuse usine d’embouteillage.

D’après le collectif Veille Eau Grain, l’eau du forage, potable après traitement, pourrait répondre aux besoins de 20 000 habitant.es.

Lequel dénonce donc « cette implantation […] catastrophique en terme de destruction d’emploi local (viticulture, tourisme) et d’impact environnemental (artificialisation des sols, pollution du bassin versant de l’étang de Thau, rotation de 160 camions quotidiens, production plastique…). En pleine période de raréfaction de l’eau, la commune veut privatiser cette ressource à travers un projet de prédation écocide. »

La mairie de Montagnac met en avant les recettes issues de la taxe foncière de l’entreprise et la création de 25 à 70 emplois.

Le coût de réfection du forage existant serait de 500 000 euros, à la charge de Sources Alma si le projet aboutit. Dans le cas contraire, l’ouvrage sera obstrué aux frais de la municipalité pour un coût de 300 000 euros. Un contentieux juridique a été lancé par Veille Eau Grain contre la commune de Montagnac.

Toujours sur le thème de l’eau, l’association Oeuvre d’Eau, qui milite pour l’appropriation des rivières par les habitant.es des communes qu’elles traversent, organise une projection gratuite du film “Vies à Vies” de Nicolas Gaidot. Ce sera ce samedi 27 avril à partir de 18h à la médiathèque Confluences sur la place François Morand à Lodève. La séance sera suivie d’une discussion avec le réalisateur.

