Nouvelle-Calédonie : “L’État français veut revenir sur la décolonisation”

D’importantes manifestations, indépendantistes et anti-indépendantistes, agitent la Nouvelle-Caledonie ces dernières semaines. Au coeur des débats, un projet de dégel du corps électoral pour les élections locales et pour ce qui a trait au processus d’autodétermination. Les accords de Nouméa avaient gelé ce corps électoral pour le centrer autour des autochtones kanaks et des descendants de colons et de déportés, les caldoches, souvent anti-indépendantistes, en le fixant autour des populations présentes sur l’île depuis 1988 et de leurs descendants.

Invités par l’association “Rencontres, Marx”, Robert Wienie Xowie, premier sénateur indépendantiste de Nouvelle-Calédonie fraîchement élu, membre du groupe apparenté communiste, Daniel Wéa, président du Mouvement des Jeunes Kanaks en France et François Roux, avocat au barreau de Montpellier, qui assure la défense du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS ; une coalition de partis indépendantistes), et anciennement de son leader Jean-Marie Tjibaou dans les années 80, ont tenu une conférence ce mercredi 24 avril à Montpellier.

Le Poing vous en propose une retranscription, en trois parties. La première traite de l’histoire des kanaks jusqu’aux accords de Nouméa, avec Daniel Wéa. Voici la seconde, sur l’actualité politique en Kanaky. Une troisième suivra, sur les questions autour du droit international.

Introduction des Rencontres Marx : Aujourd’hui, le processus vers l’indépendance en Kanaky est ouvertement remis en cause par la France. La France ne l’a jamais accepté de bon cœur, considérant que la Nouvelle-Calédonie devait être une colonie de peuplement pour assurer son appartenance à la France. Je cite Pierre Mesmer, 1972, à l’époque Premier ministre : « À long terme, la revendication nationaliste autochtone ne sera évitée que si les communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographique majoritaire. »

Dans un communiqué émis le 1er avril, le bureau politique du FLNKS dénonçait la volonté du gouvernement français de sortir de l’accord de Nouméa par un projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, c’est-à-dire la modification de ce corps électoral au détriment de la population kanak.

Les Rencontres Marx, en prenant l’initiative de cette réunion avec le soutien du Centre de Documentation du Terre-Monde de l’Hérault et du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples de Montpellier, a voulu répondre à l’appel du sénateur qui, dans une interview accordée dans l’Humanité, appelle au soutien du peuple français dans sa globalité.

Nous avons une responsabilité, un rôle particulier à jouer puisque la France est la puissance coloniale s’opposant à leurs revendications indépendantistes. Il ne faut pas parler du colonialisme français seulement au passé, il faut en parler aussi au présent. Nous apportons tout notre soutien à la lutte du peuple kanak et à celles des peuples des territoires ultramarins, dans lesquels on observe de plus en plus de volonté d’autonomie et de décolonisation, notamment aux Antilles, en Polynésie, en Guyane. Les réalités ne sont pas forcément les mêmes, mais des problèmes communs sérieux existent. Voilà pourquoi nous avons décidé de tenir cette réunion.

Robert Xowie : Quand j’ai été élu au Sénat, mes premiers mots étaient de dire que j’avais envie de rencontrer le peuple français. Parce qu’il y a une histoire à ça.

Je veux aussi saluer tous les jeunes étudiant.es kanaks qui sont là, qui ont fait notre fierté dans les universités, et je vous encourage beaucoup à aller très loin, parce que le pays a besoin de vous tous.tes. Et je pense qu’on a besoin de compétences aujourd’hui, parce que le pays, c’est un nouveau défi. Il y a tout à construire, tout à imaginer. Et nous avons besoin de vous, avec tout ce que vous aurez acquis comme compétences ici, pour venir servir votre pays, et servir tous ceux qui sont là-bas, qui n’ont pas eu cette chance d’être là, dans les universités.

Pendant 36 ans, depuis Matignon et Nouméa, nous avons vécu dans la paix, dans la sérénité, dans le développement, parce que, vous, le peuple français, vous avez sécurisé les accords de Matignon-Oudinot à travers le référendum de 1988. Vous avez constitutionnalisé cet accord pour éviter qu’à chaque fois qu’il y a un changement de gouvernement en France, il y ait un changement de loi sur l’autodétermination. [NDLR : le 6 novembre 1988 un référendum a lieu sur tout le territoire français, avec pour question posée “Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ?”. 80% des votant.es répondent oui, avec tout de même 63,1% d’abstention.]

L’histoire de la Nouvelle-Calédonie, c’est une histoire douloureuse, tout simplement parce qu’à chaque fois qu’il y a un changement de gouvernement, on change la loi.

Je me rappelle que juste après les événements de 1984, dans lesquels Éloi Machoro a été tué par le GIGN, le gouvernement socialiste avait initié quelque chose qui devait durer dix ans, c’était le statut Fabius-Pisani, qui n’a duré que trois ans, parce que c’était une simple loi organique, et qu’on a le droit de l’annuler.

Unilatéralement, ils ont changé le statut de Fabius-Pisani pour le remplacer par ce qu’on appelle le statut Pons II, qui a provoqué les événements d’Ouvéa. On s’est toujours posé la question de quelle aurait été la trajectoire de la Nouvelle-Calédonie si le statut Fabius-Pisani n’avait pas été annulé.

Mais Pons, malgré lui, a simplement fait avancer les choses. Et on a construit quelque chose sur du sang, sur des assassinats, sur beaucoup de morts. [NDLR : plus de 90 personnes ont trouvé la mort pendant les années 80 en lien avec les affrontements réguliers entre kanaks, caldoches, gendarmes et militaires.]

C’est la raison pour laquelle la sanctuarisation de l’accord de Matignon par le vote du peuple français a été quelque chose de si important.

Aujourd’hui, on est au bout du processus. L’accord Matignon, prévu sur dix ans, jusqu’en 1998, a été suivi de l’accord de Nouméa, qui est un accord de décolonisation, qui prévoyait trois référendums sur l’indépendance. Tout y est inscrit de manière à ce que le pays soit souverain. L’État a voulu, pendant ces 36 ans, nous laisser dans la gestion. Ils ont misé peut-être sur le fait que, trop occupé.es par la gestion, on oublie les accords.

Mais les kanaks sont nés pour être souverains, pour être indépendants. Et c’est un combat que nos parents hier portaient, que nous portons encore aujourd’hui, et demain d’autres générations le porteront. C’est une flamme qui ne s’éteindra que le jour où on sera souverain.

C’est la raison pour laquelle les loyalistes, pour le premier référendum, pensaient que nous allions faire un score ridicule. Et ils se sont trompés parce qu’on a eu 43%. Ils ne s’attendaient pas à ça. Et le deuxième référendum, on a gagné 3 points, avec 47%.

Le troisième, on avait demandé de l’ajourner. Tout simplement parce qu’il y avait le Covid. Il y avait eu des décès parmi nous. Et selon nos coutumes il aurait mieux valu attendre que le deuil soit levé. Et on ne pouvait pas le lever parce qu’on ne pouvait pas faire les rites coutumiers entre nous avant.

On pensait que ceux qui étaient en face pouvaient nous comprendre. Dans nos identités, dans nos manières de faire, dans nos coutumes. Tous ceux qui étaient en face de nous, malheureusement, n’ont pas compris. Ils ont imposé le troisième référendum. Ils l’ont fait sans nous.

Ils ont eu 96,5%, après un boycott quasi unanime chez les kanaks, et qui s’est étendu même au-delà. Tout simplement parce qu’ils ont voulu aller vite. Pour rappeler ce qu’un certain sénateur disait à l’époque, il fallait purger l’indépendance.

On continue, avec Maître Roux à porter ce dossier dans un contentieux international, pour dire que nous ne reconnaissons pas ce troisième référendum.

Les loyalistes aujourd’hui veulent réécrire l’histoire de la Nouvelle-Calédonie à partir de ce troisième référendum qui leur appartient. Ils veulent nier tout ce qui s’est fait avant.

Après le troisième référendum qui s’est tenu, l’État, qui devait rester impartial, parce que c’est une volonté de notre part que l’État ne prenne pas parti dans le choix que les Calédoniens, entre eux, doivent faire pour l’avenir institutionnel, a nommé une loyaliste, Sonia Backès, comme secrétaire d’État à la Citoyenneté.

Comment continuer à faire confiance à un gouvernement qui n’est plus impartial ? La même Sonia Backès, candidate aux dernières sénatoriales qu’elle a perdu contre moi, a été soutenue directement par le ministre Darmanin. Je dis ça pour que vous puissiez avoir le contexte dans lequel nous vivons aujourd’hui, dans lequel le dossier calédonien est aujourd’hui traité.

On a dit qu’ il ne faut pas dégeler le corps électoral. Parce que pour nous, dégeler le corps électoral, ça signifie simplement qu’on va enlever la notion de peuple kanak souverain, pour devenir une simple communauté. Mais la notion de peuple kanak souverain est dans les accords et la Constitution.

Dégeler le corps électoral, c’est faire de nous tout simplement un citoyen comme n’importe quel citoyen français. Et c’est tout le danger aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle on s’est organisé avec ce qu’on appelle la Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT).

En quelques semaines, la CCAT a soulevé le peuple kanak, mais aussi des non-kanak qui nous soutiennent ou aimeraient eux aussi la pleine souveraineté.

On est un peuple hospitalier. Mais comme disait Yéwéné Yéwéné, on a fait rentrer l’étranger dans la case, l’étranger a fait venir toute sa famille, ses cousins. Et comme on s’est trouvés trop nombreux dans la case, on a voté pour savoir qui devait en sortir : ça a été nous.

Les loyalistes disent que l’accord de Nouméa a pris fin après le troisième référendum, mais nous indépendantistes considérons que ces accords doivent être le plancher, qu’on ne peut pas descendre en dessous de ce qu’ils mettaient en place.

Tous les signaux aujourd’hui montrent que l’État français considère lui qu’on peut revenir sur le processus de décolonisation. L’Etat veut faire comme pour les communes en métropole, c’est à dire récupérer certaines compétences, centraliser à nouveau.

Les loyalistes appuient l’État français en disant qu’on est pas assez compétents et qu’il vaut mieux revenir en arrière.

Au contraire, nous indépendantistes souhaitons voir le transfert de nouvelles compétences au gouvernement calédonien.

Emprunter la voie que choisit l’État français, c’est prendre le risque de se retrouver dans des situations qu’on a connues dans le passé. Tous les signaux aujourd’hui indiquent que nous risquons dans les jours à venir de voir le pays s’enflammer. Nous avons vécu ce genre de situation, nous y avons brûlé notre jeunesse. On a pas envie que nos enfants vivent ces situations.

D’autant plus qu’aujourd’hui, il y a un certain nombre de sujets qui apparaissent dans l’agenda politique pour nous déstabiliser et diviser les kanaks. Les indépendantistes ont pris le gouvernement il y a trois ans. Donc nous sommes entre la gestion courante des affaires, continuer à gérer le quotidien des gens, mais en même temps, nous devons aussi nous occuper de la sortie, de la souveraineté. Ce sont des sujets qui peuvent paraître incompatibles. Parce que quand on parle de financement, il faut aller le chercher. Et quand on va chercher le financement, on se retrouve à demander au gouvernement central français.

Mais nous avons su dans le passé être unis pour faire passer l’intérêt général, pour faire passer l’intérêt de notre peuple au premier plan quand nécessaire. Et pour ceux qui ont décidé de faire peuple avec nous, de vivre avec nous, de construire le pays avec nous, je pense que nous avons beaucoup de choses à apporter.

À chaque responsable kanak, chaque étudiant, chaque homme et femme, de continuer à porter le combat.

Et nous disons à toutes les organisations, à toutes les personnes soucieuses de notre lutte ici en France, que nous avons besoin de votre soutien pour faire pression sur l’Etat.

Parce que la situation en Nouvelle-Calédonie n’est pas sans liens avec ce qu’il se passe en Afrique. La France est en train de se faire virer de plusieurs pays africains, au Burkina Faso, au Niger, au Mali. Et l’Etat français a besoin de matières premières. Nous avons le nickel.

Daniel Wéa : On est habitué à parler de la démocratie française ou occidentale, avec comme principe “un homme, une voix”. Mais sachez que les accords de Matignon et ceux de Nouméa avaient pour perspective de replacer le peuple kanak au coeur des décisions. Le gel du corps électoral était justement là pour sécuriser ce contrôle face à la colonisation de peuplement, pour pouvoir former des cadres kanaks pour accéder à des postes de responsabilité.

Si demain on dégèle le corps électoral, si tout le monde vote en Kanaky, le peuple kanak devient minoritaire.

Il y a deux ans, le grand syndicat en Kanaky, l’Union Syndicale des Travailleurs Kanaks et des Exploités (USTKE) [NDLR : qui syndique bien au-delà du peuple kanak, avec pour slogan “Usines, tribus, même combat”. L’USTKE est proche en France de la CGT, cette dernière redirige d’ailleurs les personnes qui la contacte vers l’USTKE, refusant de syndiquer contre elle.] était obligé de descendre dans les rues de Nouméa pour défendre le droit à l’accès à un poste à responsabilité pour un jeune kanak de l’île de Lifou qui a fait ses études ici en France. Il avait posé sa candidature, mais l’employeur voulait faire venir un autre jeune depuis la métropole.

On est encore obligés de descendre dans les rues pour que les droits les plus basiques des kanaks. Dernièrement, il y avait un jeune kanak, lui aussi de Lifou qui devait prendre un poste de responsabilité dans la police nationale. Les médias ont fait toute une mascarade pour essayer de le décourager.

C’est pour ça qu’on défend autant l’idée du gel du corps électoral, parce que ça permet de prendre les mesures pour sécuriser les kanaks.

Rappelons que nous ne sommes pas racistes, que nous portons un nationalisme inclusif. Nous avons ouvert le corps électoral aux Caldoches, et nous sommes prêts à accueillir de nouvelles personnes.

Mais revendiquer que le gel continue, c’est un cri pour faire reconnaitre nos droits.

Quand on entend Emmanuel Macron dire en Algérie que la colonisation a été un crime contre l’humanité. Mais qu’elle hypocrisie ! Juste après il annonce un projet d’ouverture d’une académie militaire dans le Pacifique avec 2000 militaires.

Il y a quelques jours Macron appelait à un cessez-le-feu en Palestine, et rappelait à Israël que la colonisation se fait en violation du droit international. C’est bien, mais est ce qu’il applique lui-même ce qu’il dit partout ?

Est-ce que l’État français aujourd’hui respecte le droit international vis-à-vis du peuple kanak, alors que le droit international dit que nous sommes un pays à décoloniser ?

Peuple français et peuple kanak, c’est ensemble qu’on doit se battre contre un système politique aujourd’hui basé sur le capitalisme où on met les convictions économiques avant l’humain et où on force l’humain à suivre des projets qui ne répondent pas à ses besoins en tant qu’homme et femme de ce monde.

Maintenant dans la perspective de notre accès à l’indépendance nous devons réfléchir pour proposer une vision de la société qui mettrait l’homme au centre.

Question du public : Je n’ai pas bien compris le danger ?

Robert Xowie : Le but, c’est de nous priver de l’exercice du pouvoir des institutions. Parce que ces quelques dizaines de milliers de personnes supplémentaires qui seraient intégrées au corps électoral, l’État et les légitimistes pensent qu’ils vont voter en majorité pour la droite anti indépendantiste.

Donc forcément nous aurons moins d’élus au Congrès de Nouvelle-Calédonie. Darmanin nous dit qu’il faut impérativement quelque chose avant le 1er juillet. Je ne sais pas pourquoi le 1er juillet. Peut-être qu’il a envie de préparer les élections présidentielles. Je ne sais pas.

Question du public : Quand on parle à la radio de la Kanaky, j’entend tout le temps l’appellation “loyalistes”. Non, ce ne sont pas des loyalistes. Ce sont des loyaux à l’occupant. Alors il faut les appeler collaborateurs ou colonialistes. Mais jamais loyalistes. Vous utilisez le terme qui est fait pour vous enfoncer. Et le colonialisme, ici, il faut savoir qu’il est très profond. Je parle d’une façon qui est très mal vue en France, puisque j’ai l’accent d’une langue autochtone qui est interdite dans tous les actes de la vie officielle. Alors vous voyez, c’est quelque chose qui est très fondamental. On a théorisé le colonialisme intérieur qui est toujours en activité, violent, fort.

Robert Xowie : On les appelle loyalistes au pays parce qu’en théorie ils sont censés respecter les lois de l’État français. Mais dans la pratique, quand on voit ce qu’ils ont fait par le passé et ce qu’ils continuent à faire, ils ne respectent pas les lois. [NDLR : certains épisodes des Événements des années 80 illustrent particulièrement bien les propos de Robert Xowie, avec de nombreuses émeutes anti indépendantistes, parfois meurtrières, des pillages dans les commerces tenus par des sympathisants du FLNKS etc…]

Question du public : Les indépendantistes sont devenus majoritaires au Congrès de Calédonie en 2020. Quelles sont les compétences du Congrès, et des autres institutions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ?

Robert Xowie : Avec les accords de Nouméa, c’est l’apparition d’un gouvernement. Avec celui de Matignon, l’exécutif était confié aux commissaires. Et nous avons voulu qu’il y ait un exécutif local pour les accords de Nouméa. C’est pour ça qu’on appelle aujourd’hui le gouvernement de Nouvelle-Calédonie le gouvernement collégial. Sinon, l’ensemble des compétences sont dévolues aux provinces, notamment en matière de développement économique, de santé, de travaux.

Mais c’est le gouvernement collégial qui donne les grands principes directeurs. On est aujourd’hui sur des chevauchements de compétences. Pour la gestion des fonds, c’est difficile.

Par exemple, l’aide médicale, c’est de la compétence des provinces. Sur le principe de fond, c’est le gouvernement qui décide. Et il y a une volonté aujourd’hui des provinces de refiler l’aide médicale au gouvernement parce que ça coûte très cher.

Les communes ont des compétences comparables aux communes qui sont ici en France. Les communes ne sont pas encore transférées. Elles font partie de ce qu’on appelle l’articulation. Ils ne sont pas encore transférées à la Nouvelle-Calédonie. Donc on reste encore des communes de l’État français.

Ensuite, vous avez les provinces qui ont toutes les compétences de développement. Les principales compétences qui ont été transférées à la Nouvelle-Calédonie l’ont été au niveau des provinces.

Mais nous avons beaucoup d’institutions différentes, c’est compliqué. La Nouvelle-Calédonie, nous avons trois provinces, un gouvernement, un Congrès qui légifère, comme ici avec l’Assemblée Nationale et le Sénat.

Le Sénat et l’Assemblée Nationale ça compte aussi, puisque la souveraineté ici est partagée entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Il y a les lois françaises, et il y a les lois du pays, votées au Congrès. Il y a le Sénat Coutumier, qui regroupe tous les responsables de la coutume kanak.

Des fois, ça coûte cher, cette multiplication des institutions.

Question du public : Une journée de grève générale, potentiellement reconductible, était annoncée en Guadeloupe pour le 23 avril par une intersyndicale large, sur une plateforme de revendication sociale. Mais avec des syndicats comme l’Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, majoritaire, qui a aussi des revendications indépendantistes et qui fait penser à l’USTKE. Est-ce que ça a eu un écho en Nouvelle-Calédonie ? Quelle est la stratégie syndicale de l’USTKE pour lutter contre le dégel du corps électoral ?

Daniel Wéa : L’UGTG soutien depuis longtemps la lutte du peuple kanak. On a des échanges avec eux sur les revendications politiques de l’indépendance et de la décolonisation. Après, c’est des contextes différents.

L’USTKE, c’est un syndicat qui a été créé dans les années 80. D’ailleurs, il a fêté ses 40 ans l’année dernière. C’est un syndicat qui a été membre fondateur du FLNKS, même si ils l’ont quitté après les accords de Matignon pour préserver l’indépendance syndicale par rapport aux partis politiques.

C’est un syndicat qui a ensuite poursuivi son travail pour l’indépendance de la Kanaky et la reconnaissance des droits de notre peuple. Et il l’a fait dans ses domaines de compétences. Par exemple l’USTKE porte souvent des luttes syndicales pour la protection de l’emploi local. C’est un peu le relais de la lutte indépendantiste dans le domaine professionnel, économique et social. Ces thèmes là étaient très importants pour les vieux qui ont créé le FLNKS.

L’ancien président de l’USTKE qui nous a quittés il y a un an de ça, Louis Kotra Uregei, a souvent été attaqué pour racisme par la droite et les loyalistes, pour sa défense de l’emploi des kanaks et de l’emploi local.

Alors que l’USTKE syndique sans distinction de couleur de peau, et que l’idée derrière, c’est comme on le disait de remettre les kanaks au centre de la société et de lutter contre les discriminations.

La question indépendantiste a été investie au niveau politique, social, syndical, mais aussi au niveau des églises protestantes du pays qui se sont positionnées en faveur de l’indépendance à partir des années 70, justement pour défendre la dignité de l’homme.

Question du public : J’ai l’impression que la question du nickel joue un grand rôle dans tout ça. Est ce que le peuple kanak reçoit les fruits de l’exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie ?

Un juriste kanak : Avec le pacte nickel qui est examiné actuellement au Congrès, un comité spécial a été mis en place. Il y a deux grandes lignes de réponse qui se confrontent actuellement. Une réponse sur le court terme, défendue par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Et une autre ligne apportée par l’opposition, qui, à mon sens, paraît beaucoup plus légitime, avec des réformes structurelles sur le long terme.

Aujourd’hui, le problème qui se pose, c’est qu’aucun industriel n’ose participer à la réforme sur la question du nickel. La Société Le Nickel (SLN) dont la maison-mère est l’entreprise minière Eramet, et dont l’État français est actionnaire à 27%, a réalisé un bénéfice de 180 milliards en 2023, et a pour ambition d’investir 240 milliards partout dans le monde. On ne comprend pourquoi ils ne viendraient pas investir en Nouvelle-Calédonie, alors que le secteur ici est en crise ? [NDLR : des grèves ont eu lieu le 25 janvier dans le secteur du nickel, à l’iniative du Syndicat général des travailleurs de l’industrie de Nouvelle-Calédonie, rejoint par des organisations patronales de sous-traitants, pour inciter les actionnaires des usines à investir et demander des comptes sur le manque de transparence dans l’usage des aides publiques allouées aux entreprises du secteur.]

Aujourd’hui les indépendantistes souhaitent que le pacte nickel puisse réaliser un compromis, un pacte gagnant-gagnant, entre les industriels et la Nouvelle-Calédonie. Les discussions sont toujours en cours. Rien n’a été résolu.

Question du public : Dans les revendications des loyalistes, il y a aussi cette question de la répartition des sièges pour la Nouvelle-Calédonie concernant les différentes assemblées. Qu’est-ce que cette volonté de créer une nouvelle répartition des sièges va provoquer pour les kanaks ?

Robert Xowie : Pour le moment, la répartition des sièges, ça a été un amendement qui a été proposé par la droite calédonienne, porté au Sénat, mais qui a été rétoqué. Pour le moment il n’y a pas lieu d’en discuter.

Il s’agit d’une proposition de réduire les sièges à la province des Îles et à la province Nord et d’en rajouter à la province Sud. [NDLR : les provinces Nord et celle des Îles Loyauté ont une majorité de leur population kanak et votent plutôt à gauche et pour les indépendantistes, contrairement à la province Sud, plus portée sur la droite loyaliste.]

Mais cette question est révélatrice de la méthode employée par le gouvernement. Ils nous disent qu’on doit discuter, mais l’État prend déjà unilatéralement certaines décisions sur certaines choses dans des institutions où le peuple calédonien ne pèse rien.

Pour la répartition des sièges, l’amendement va certainement être reproposé à l’Assemblée nationale le 13 mai. Il faudra trouver une majorité pour le voter. En France c’est le 49.3 qui a le dernier mot. J’espère que la Nouvelle-Calédonie ne sera pas soumise demain au 49.3.

Le texte initial qui a été proposé par le gouvernement a été modifié par la droite au sein du Sénat. Donc le texte qui a été proposé par Darmanin a été complètement dénaturé. Et je pense que le gouvernement veut le 13 mai devant l’Assemblée Nationale proposer à nouveau le texte initial. Sauf que pour aller au Congrès de Versailles (réunion du Sénat et de l’Assemblée Nationale nécessaire pour réviser la Constitution comme le nécessite le projet du gouvernement), il faut que les textes examinés au Sénat et à l’Assemblée soient remis au même terme. Puis trouver trois cinquièmes des voix.

Aujourd’hui, nous avons aussi les élections européennes qui sont en jeu.

Nous, on a rencontré l’ensemble des groupes politiques, que ce soit au niveau de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Le gouvernement français dit que si des accords sont trouvés en Nouvelle-Calédonie, ils abandonneront la loi constitutionnelle.

Question du public : En tant que kanak venu étudier ou travailler ici, mais c’est pareil pour beaucoup de kanaks je pense, il y a une question qui peut faire naître beaucoup de crainte. Notre identité kanak est beaucoup reliée à la terre. Il faut savoir qu’en Nouvelle-Calédonie il y a les îles Loyauté et la Grande Terre sur laquelle il y a la plupart des activités économiques avec le nickel qui est exploité. Est ce qu’on aura notre mot à dire sur comment est exploité le nickel ? Est ce qu’avec tous les événements en cours il y a une possibilité pour qu’on finisse par nous dire à nous kanaks que nous ne sommes plus chez nous sur nos terres ? Qu’est ce qui pourrait changer au niveau du foncier ?

Daniel Wéa : On parlais tout à l’heure avec le sénateur de la question de la montée des eaux. Dans le Pacifique la montée des eaux va obliger des gens à se déplacer. C’est une question importante surtout pour nous qui avons cette notion d’identité qui est basée sur une identité consubstantielle plutôt que constructive. Notre identité dépend d’une jeunesse, d’une origine, d’un endroit, d’un caillou ou d’un lieu sacré.

On a vu dans les débats sur le projet de société qu’on ne se comprend pas toujours sur la question de notre identité kanak. Le sénateur a rappelé les propos de l’ancien secrétaire général de l’Union Calédonienne [NDLR : parti politique indépendantiste membre du FLNKS] qui présente justement une identité kanak universaliste, qui donne une notion de l’identité canaque universaliste.

C’est-à-dire que c’est une identité qui est enracinée d’un endroit, mais qui n’est pas fermée, qui est ouverte, qui peut aussi être façonnée, à travers la rencontre des autres lieux et cultures.

Si on fait des recherches sur l’évolution de notre peuple, on voit que beaucoup a été façonné.

Donc si demain on a plus la terre, ça veut pas dire que nous on meurt.

Aujourd’hui, on fait référence à la terre, parce qu’elle est là devant nous. On est sûrs de la terre. Et on doit la protéger, parce que c’est notre responsabilité vis-à-vis la question écologique.

J’ai été faire une conférence en Allemagne, où j’ai discuté avec un vieux qui habitait sur une île du Pacifique en partie recouverte par les eaux. En pleurant il m’a dit “J’ai perdu ma terre. J’ai perdu le lien à mes origines. J’ai été accueilli dans un pays où on me force à abandonner mon identité et à adopter l’identité d’un autre endroit, alors qu’à 80 ans, je ne peux pas.”

C’est une question qu’on n’aborde pas assez, mais c’est une question existentielle qu’on doit réfléchir aussi aujourd’hui dans ce projet de société. Si demain les eaux montent, est ce qu’on est prêts à accueillir les autres pour qu’il se puissent se reconstruire une identité ?C’est la question de la solidarité. Et comment tu vis ton humanité en tant que kanak, en France, en Allemagne, en Belgique, sans ta terre ?

Un autre kanak du public : C’est vrai qu’il y a beaucoup d’interrogations, chez les indépendantistes, autour de la question foncière.

Il y a trois statuts pour la terre en Nouvelle-Calédonie : il y a le domaine privé, il y a le domaine public et il y a les terres coutumières. Tout ça on a dit que demain même dans la souveraineté on continuera à respecter les gens qui ont acquis des choses, il n’est pas question qu’on privatise ou qu’on nationalise les terres, c’est le fruit du travail des uns et des autres.

Mais c’est une question qui aujourd’hui circule parce que on est en politique. Les loyalistes disent aux gens que demain ils vont perdre ce qu’ils ont acquis pour faire peur.

Mais nous on a été clairs sur le fait qu’on allait respecter les trois statuts de terre qui sont là aujourd’hui.

Les terres coutumières qui sont régies par les us et coutumes resteront des terres coutumières.

Après c’est vrai que nous avons eu la réforme foncière avec des terres qui ont été redistribuées, et certaines aujourd’hui sont toujours en attente d’identification des propriétaires. Il y a un certain nombre de problèmes aussi qui se posent aussi à l’intérieur de chez nous parce qu’il ne faut pas oublier que la colonisation a fait beaucoup déplacer les populations donc il y a des pertes de repères. Des gens du nord qui ont été déplacés vers le sud, des gens du sud vers le nord.

Dans le cadre de la réforme foncière un certain nombre de terrains ne sont pas encore attribués, même si j’espère que ça va se faire dans les jours à venir.

Mais la question qui se pose après c’est le développement de ces terres. Il y a beaucoup de voix qui s’élèvent aujourd’hui pour dire qu’il faut donner à ceux qui veulent investir pour travailler dessus ou faire de l’agriculture. Ce sont des propositions qui sont faites mais je pense que la question foncière ne doit pas diviser demain notre peuple.

Il y a des camps qui sont identifiés, mais il y a des organisations coutumières qui sont là, il faut les intégrer dans la discussion parce que c’est eux qui sont notre sécurité.

On ne cache pas qu’ il y a des voies de revendications entre nous kanaks, des problèmes qui se posent dans certaines communes sur des questions foncières. Mais ce n’est pas propre à la Nouvelle-Calédonie. Dans le monde entier, il y a des problèmes de terre partout.

Il y a des jeunes qui ont présenté un projet sur le cadastre, qui a été retenu. Il y a vraiment des jeunes qui travaillent dessus pour faire des applications pour cadastrer les terres. C’est important. Je pense qu’on a besoin maintenant de ces outils-là qui permettent aussi de gérer intelligemment les choses à notre niveau.

C’est un défi qui nous est donné. Nous avons un pays à construire, à développer. Jusqu’ici l’économie est beaucoup tournée vers les mines et les usines de nickel. Mais aujourd’hui, on se rend compte qu’il y a d’autres secteurs à développer.

Mais on ne peut pas faire du développement sur une situation politique instable. Parce que personne ne voudra investir. Donc il faut qu’on règle la question politique, qui est la condition sine qua non pour pouvoir faire du développement, faire du social. Parce que si vous êtes sur un terrain mouvant sans cesse, vous n’irez pas loin. Dans les pays autour de nous où il y a une instabilité politique, aucun investisseur n’a envie de mettre son argent.

Le juriste kanak : Le droit civil ne s’applique pas sur les terres coutumières. C’est la règle des quatre I qui prime. Elles sont inaliénables, insaisissables, incommutables et incessibles. Donc on ne peut même ni nous les prendre, ni même nous les acheter.

Mais j’ai une question. Aujourd’hui, il y a des compétences qui nous avaient été transférées, des progrès qui sont remis en cause. Alors que le transfert était censé être irréversible.

Et là, il y a Nicolas Metzdorff [NDLR : homme politique loyaliste] qui a proposé une loi organique pour revoir les compétences de certaines de nos institutions.

Si le transfert de compétences était irréversible, et que là il est remis en question, qui nous dit qu’ils ne feront pas la même chose, justement, pour le foncier ?

Robert Xowie : C’est vrai que la question foncière, c’est une question qui est tendue.

Vous savez, il y a eu des actes coutumiers, dont par exemple un certain nombre dans ma tribu, qui ont été signés, et le lendemain c’est remis en cause. Et après, demain, c’est encore remis en cause. On dit qu’on prend le temps du palabre, mais après il y a d’autres propriétaires fonciers qui sont là et qui eux aussi remettent en cause.

Ça fait partie des choses qu’on gère. Je dis ça parce que je vois le neveu qui est là, avec son projet qu’on avait fait. Ça a été difficile. Je ne sais pas combien de palabres il avait fait. Il n’a toujours pas mis en place son projet. C’est pour ça qu’il s’est sauvé de Calédonie pour venir ici.

C’est une question qui restera toujours. Mais je pense qu’il faut avoir confiance en notre capacité de résoudre les choses. Je pense qu’on a toujours su même en cas de problèmes graves, on prend le temps de réconcilier, d’apaiser les choses.

Il y a aussi la question des sites miniers. Là dessus aussi il y a des coutumiers qui commencent à avoir des revendications sur le sujet.

Comment nous pensons notre société de demain ? Les sites miniers doivent rester d’intérêt commun, ils doivent financer notre société.

Il faut arriver à poser ça, à discuter entre nous. C’est souvent difficile, mais il faut oser le faire. Je pense qu’il y a pas mal de questions aujourd’hui qui méritent d’être posées. Nous sommes au début de la construction du pays. Il y a d’autres choses qui vont venir, et on continuera également à légiférer là-dessus.

Aujourd’hui, on n’arrive pas à légiférer, par exemple, dans les îles Loyautés, sur un certain nombre de choses. Arbitrer entre le développement économique, les coutumes, les propriétaires fonciers qui vont parfois monter les loyers. C’est un chantier qui est ouvert.

Daniel Wéa : Si on réécoute le discours de Macron à Nouméa. Dans un chapitre de son discours, il parle de la réinstallation de la jeunesse dans les terres. Mais avant son discours, il a été rencontrer des jeunes agriculteurs caldoches. C’est une interprétation personnelle, mais c’est un discours qui pourrait signifier une volonté de l’État de reprendre des terres pour les redistribuer à la jeunesse. Pour accompagner les jeunes à s’installer dans des projets. Mais l’intérêt derrière pour eux, ça pourrait être que l’État français reprenne la main sur la question des terres. Et c’est intéressant qu’on soit vigilants là-dessus.

Retrouvez prochainement dans nos colonnes la dernière partie de la conférence, sur le droit international et la Kanaky.

Des conférences et événements de soutien à la lutte kanak sont organisés partout en France en ce moment. Des infos sont disponibles via le collectif Solidarité Kanaky. Des membres de la diaspora kanak de toute la France, avec leurs soutiens, proposeront un cortège dans la manifestation parisienne du 1er mai.

Signalons aussi que les autonomistes et indépendantistes corses organisent tous les ans au début du mois d’août les Journées Internationales de Corte, dans la ville du même nom, qui regroupent partis, associations et syndicats de peuples sans États. Des représentant.es kanaks y sont régulièrement présent.es, au côté d’antillais, de nombreux peuples sans États européens, voir extra européens (kabyles, kurdes). Le programme de l’edition 2024 n’est pas encore disponible.

