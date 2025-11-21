“Plus un seul enfant à la rue ” : à Montpellier, le collectif Un Toit un Avenir manifeste pour le droit au logement

A la suite du relogement par la mairie de familles expulsées de leur lieu de vie le mois dernier et à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, le collectif Un toit un Avenir a organisé une manifestation ce jeudi 20 novembre pour alerter sur le sort de nouvelles familles à la rue

“Un toit c’est un droit”. Le slogan résonne sur la place de la Comédie alors qu’environ 200 personnes s’y rassemblent à l’appel du collectif Un Toit un Avenir dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant. Le mois dernier, ce collectif avait organisé la solidarité autour de familles expulsées du lieu qu’elles occupaient, qui avaient dormi devant l’hôtel de Ville durant une semaine. “Certaines retrouvent des logements, la situation avance”, expose Muriel Kosman, membre de l’association Une école un avenir, qui ajoute que “la mairie de Montpellier devrait se retourner contre l’État pour le forcer à agir”.

Néanmoins, le collectif alerte sur la situation de nouvelles familles en difficulté sur Montpellier. Samuel Forest, président de l’association Solidarité Partagée, responsable du lieu d’accueil expulsé le mois dernier, déplore le manque de solutions. “Avec un lieu, ça serait plus simple”, soupire-t-il. Son association cherche activement des familles d’accueil pour héberger des personnes quelques nuits, en attente de mieux.

Pour rappel, selon l’UNICEF, 2 159 enfants avaient passé au moins une nuit dehors au cours de l’année au 28 août 2025.

