Près de Montpellier, des tags nazis découverts sur une aire d’accueil des gens du voyage

Les inscriptions ont été découvertes le 12 août dernier sur l’aire de grand passage des gens du voyage de Mauguio. Une plainte a été déposée

C’est André Génissieux, président local du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), qui a fait cette découverte, le 12 août dernier, alors qu’il allait à la rencontre des occupants de l’aire de grand passage des gens du voyage de Mauguio dans le cadre des missions de son association. Les équipements électriques de l’aire d’accueil étaient couverts de croix gammées et autres inscriptions nazies.

Dans un communiqué, le MRAP s’inquiète d’une “menace réelle” pour les occupants de l’aire, et dénonce “une offense à la mémoire des victimes du nazisme”. Une plainte a été déposée.

