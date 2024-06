Retour sur la mobilisation en Kanaky avec Mina Kherfi, représentante en France de l’USTKE

Alors qu’une intense mobilisation est en cours en Nouvelle-Calédonie/Kanaky, Le Poing s’est entretenu avec Mina Kherfi, représentante en France de l’Union Syndicale des Travailleurs Kanak et des Exploités (USTKE), membre du Parti Travailliste et de Solidarité Kanaky. On y parle dégel du corps électoral, colonisation de peuplement, inégalités sociales, répression et culture kanak.

Le Poing : Qu’est ce qui a déclenché la mobilisation en cours en Nouvelle-Calédonie/Kanaky ?

Mina Kherfi : Le projet de l’État français qui a mis le feu aux poudres est celui de dégeler le corps électoral. Depuis les accords de Nouméa en 1998, le corps électoral est gelé en Nouvelle-Calédonie/Kanaky pour les élections provinciales [NDLR : les provinces ont de nombreuses compétences exécutives et législatives, et les élections provinciales servent aussi à élire les membres du Congrès législatif de la collectivité de Nouvelle-Calédonie, qui eux-même élisent le gouvernement collégial, actuellement à majorité indépendantiste.] Depuis la réforme de 2007, il est inscrit dans la Constitution que ce corps électoral est gelé autour des personnes inscrites sur les listes électorales générales, (qui permettent de voter par exemple pour les législatives ou les présidentielles françaises), qui sont résidentes en Nouvelle-Calédonie/Kanaky depuis au moins 1998, avec leurs descendant.es. Ce qui inclut donc les kanak, le peuple autochtone, les caldoches [NDLR : les européen.nes installé.es depuis longtemps, descendant.es de colons et de bagnards], mais aussi les membres d’autres communautés comme des gens de Wallis et Futuna, vietnamiens, tahitiens, etc. Depuis la table ronde de Nainville les Roches en 1983, les indépendantistes kanak reconnaissent les caldoches et autres communautés comme légitimes pour constituer un corps électoral calédonien, dans la mesure où ces personnes sont sur place depuis suffisamment longtemps pour n’avoir plus d’attaches ailleurs, et promeuvent un modèle de gestion inter communautaire de la Kanaky. Il faut préciser que les français qui ne sont pas dans le corps électoral prévu pour les provinciales gardent évidemment le droit de vote pour les élections législatives ou présidentielles en France.

Les accords de Nouméa avaient pour objectif de mettre en place un long processus de décolonisation, déjà entamé avec les accords de Matignon en 1988. Même s’ils restent très largement défavorisés, en terme de niveau de vie, d’emploi, de logement, ces accords prévoyaient aussi une série de mesures pour favoriser l’emploi et la formation des kanak, pour rééquilibrer un peu l’économie à leur avantage, et pour protéger la culture kanak.

En 1990, Jacques Lafleur, leader et député loyaliste patron de la Société Minière du Sud Pacifique (SMSP), une des entreprises qui exploite le nickel, vend le groupe à la Province Nord, dont la population est à majorité kanak, au titre d’un rééquilibrage voulu par les accords de Matignon, qu’il a lui-même signés avec Jean-Marie Tjibaou, alors leader du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) [NDLR : regroupement de différents partis indépendantistes, qui dans les années 80 allait par ailleurs d’un socialisme réformiste à des courants révolutionnaires, marxistes-léninistes ou autogestionnaires. Aujourd’hui chez de nombreuses organisations du FLNKS la composante socialiste s’est affadie, sans pour autant disparaître.] En plus d’une réforme agraire qui a redonné une partie des terres aux kanak, un Sénat Coutumier a aussi été fondé avec les accords, qui doit être consulté pour tout ce qui touche au foncier, au statut civil coutumier, à la culture des kanak.

Aujourd’hui le gouvernement veut revenir sur le gel du corps électoral, en rendant possible le vote aux provinciales pour les personnes qui résident en Nouvelle-Calédonie/Kanaky depuis au moins dix ans. Le projet est soutenu par la droite calédonienne loyaliste [NDLR : qui souhaite que la Nouvelle-Calédonie reste française, bien que parfois avec un degré d’autonomie supérieur aux régions de métropole.] Les indépendantistes y sont eux farouchement opposé, c’est une ligne rouge . Les métropolitains qui viennent d’arriver sont pour la plupart défavorables à l’indépendance, leurs voix risqueraient de noyer celles des kanak, qui représentent aujourd’hui 41% de la population après avoir été rendus minoritaires par la colonisation de peuplement qui a été clairement assumée par l’État français (voir l’annexe à la fin de l’interview). Avec à la clé des reculs en terme de reconnaissance des droits du peuple kanak, que ce soit sur un plan culturel ou sur un plan social et économique.

Aujourd’hui le Congrès de Nouvelle-Calédonie est composé de deux blocs à peu près égaux, les loyalistes majoritairement européens et les indépendantistes majoritairement kanak. Le ralliement de certains partis politiques océaniens non kanak à l’indépendance donne la majorité à cette dernière, avec par exemple l’Éveil Océanien, un nouveau parti qui regroupe beaucoup de personnes originaires de Wallis et Futuna.

Ce qui rend possible cette loi du gouvernement, c’est qu’il s’estime sorti de la période des accords de Nouméa, après les trois référendums sur l’indépendance organisés en 2018, 2020 et 2021. Les deux premiers ont vu le « non à l’indépendance » l’emporter, mais avec une progression qui laissait envisager une victoire du « oui » pour le dernier. Mais le troisième référendum a été organisé en période de COVID.

Le virus a fait de nombreuses victimes calédoniennes, et les kanak et les autres populations mélanésiennes ont des coutumes funéraires qui étaient empêchées par les mesures sanitaires. Les indépendantistes ont appelé à ne pas se rendre au scrutin en soulignant les conditions peu favorables à une campagne, après le refus de l’État de reporter l’échéance de quelques mois. Le « non » l’a donc emporté largement, mais ce résultat n’est pas reconnu par les indépendantistes.

Il faut savoir que les kanak votent en masse pour l’indépendance, rejoints par une part importante des populations océaniennes et même par quelques caldoches, plus rarement par des métropolitains.

La loi a été votée au Sénat français, puis à l’Assemblée Nationale, ce qui a provoqué la dramatique explosion de colère qu’on sait. Il reste une dernière étape pour qu’elle soit adoptée : le Congrès de Versailles, qui doit réunir les membres du Sénat et de l’Assemblée pour autoriser une modification de la Constitution.

Le Poing : Alors que Macron s’est rendu en Nouvelle-Calédonie, il est de plus en plus contesté dans sa volonté de maintenir coûte que coûte un délai serré pour régler la question du dégel électoral, y compris au sein de son camp politique. Pour le moment l’annonce principale consiste à laisser quelques semaines de plus à la possibilité d’un accord local entre les forces politiques calédoniennes, alors que le Congrès de Versailles devait se réunir avant la fin du mois de juin. Dans le même temps Macron propose la création d’une mission pour favoriser le dialogue. Comment ces annonces sont-elles reçues par les indépendantistes ?

Mina Kherfi : Si la dernière visite présidentielle avait été boycottée par les indépendantistes en 2023, le bureau politique du FLNKS a réagit plutôt positivement à l’annonce de cette mission, soulignant dans un communiqué avoir « pris acte de cette initiative qui pourrait constituer une première réponse ». Mais le camp indépendantiste, qui appelle à nouveau au calme et à lever le pied sur les blocages alors que l’archipel est endeuillé et asphyxié, avec le FLNKS qui a publié un communiqué dans ce sens le 31 mai et les organisations qui lui sont extérieures, veut une interruption de la loi sur le dégel du corps électoral, une mission de médiation neutre politiquement prête à travailler sur le long terme en vue de l’obtention d’un accord politique global négocié entre les trois parties historiquement derrière les accords de Matignon et Nouméa (État français, loyalistes et indépendantistes) instaurant une ultime étape de programmation d’accession à l’indépendance.

Il faut rappeler que l’ONU a encore la Nouvelle-Calédonie/Kanaky sur sa liste des pays à décoloniser.

La nécessité de ne pas laisser l’impunité s’installer à propos des manifestants tués pendant les jours de violence, le plus souvent par des milices de loyalistes armées jusqu’aux dents, a été aussi mise en avant comme un préalable indispensable au retour d’une paix durable.

De la même manière le FLNKS indique être attentif aux méthodes employées par les forces de l’ordre envoyées en nombre sur place et déclare qu’il ne tolérera pas de débordements de leur part. [NDLR : après trois Conseils de Défense l’État, qui avait déjà déclaré l’état d’urgence qui interdit les rassemblements et autorise des assignations à résidence décidées directement par le ministère de l’Intérieur et d’autres procédures d’exception, maintenant levé, a confirmé l’utilisation de militaires pour sécuriser certains bâtiments publics. 3 500 policiers et gendarmes sont actuellement déployés, pour une population totale d’environ 270 000 habitant.es. Six blindés de la gendarmerie de type Centaure devraient être acheminés sur l’archipel dans la semaine à venir]

Des renforcements de barrages locaux ont également eu lieu sur le passage du gouvernement.

Le Poing : Comment s’est organisée la mobilisation contre le dégel du corps électoral avant les émeutes ?

Mina Kherfi : La Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT) a été crée en novembre 2023, pour coordonner la mobilisation contre le dégel du corps électoral. Elle regroupe l’ensemble des organisations indépendantistes, qu’elles soient ou non à l’intérieur du FLNKS. La CCAT a mené une grande campagne dans les quartiers populaires, dans les villages et les tribus kanak pour avertir et débattre du danger du dégel du corps électoral.

De nombreuses journées de manifestations ont été organisées, toujours dans le calme. Les loyalistes faisaient aussi des manifestations pour le dégel. Le 13 avril, la CCAT a rassemblé 40 000 personnes à Nouméa, sans heurts. Ces manifestations font partie des plus importantes de l’histoire du pays. À la fin du mois d’avril, une réunion publique de la CCAT organisée à Lifou réunissait 2000 des 7000 habitant.es de la petite île.

La mobilisation s’est encore intensifiée une semaine avant le vote à l’Assemblée Nationale qui a au lieu le 14 mai. Il y a eu plus de manifestations pendant cette période, et certaines mines de nickel ont été bloquées et grève dans les ports et les docks. Des barrages routiers ont aussi été mis en place par la CCAT. L’USTKE a appelé à une grève de 24h bien suivie à l’aéroport de Nouméa, mais celui-ci a été fermé et sécurisé par des militaires assez vite après le début des émeutes.

Le Poing : Comment les émeutes se sont-elles déclenchées ?

Mina Kherfi : Elles ont commencé le lundi 13 mai, le jour où la loi sur le dégel du corps électoral était présentée devant l’Assemblée Nationale. Les principaux acteurs de ses émeutes ont été les jeunes des quartiers populaires de Nouméa, bien que rejoints par d’autres personnes. Ils sont devenus complètement hors contrôle pour la CCAT. Il y a eu de nombreux incendies, des barrages dans de nombreux quartiers de Nouméa, des magasins pris d’assaut avec des pillages. [NDLR : Selon la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’archipel, les violences ont détruit 80% à 90% de la chaîne de distribution commerciale (magasins, entrepôts, grossistes) de Nouméa.] Si ça a explosé c’est avant tout de la faute de l’État français, ils avaient été prévenus à toutes les étapes de la mobilisation des risques pris en n’écoutant pas la population descendue dans la rue.

Le Poing : Comment la répression s’est-elle présentée ?

Mina Kherfi : Il y avait déjà eu une répression marquante suite à la venue de Darmanin en Nouvelle-Calédonie/Kanaky en février 2024. Six militants sont passés en correctionnelle pour les seuls heurts de toute la campagne avant les émeutes. Il y a eu une relaxe, trois avaient pris du sursis. Deux jeunes avaient été condamnés à des peines de prison, de deux ans et de dix huit mois. L’un des deux simplement pour avoir tapé sur le bouclier d’un policier.

Très vite après le début des émeutes le 13 mai, un couvre feu a été mis en place à partir de 18h. L’État d’urgence a été déclaré, avec une interdiction de tout rassemblement, levé depuis. Le réseau social TikTok par lequel les jeunes passent beaucoup a été coupé, le Conseil d’État a d’abord confirmée la décision alors que des recours avait été déposés par la Ligue des Droits de l’Homme, la Quadrature du Net, le Mouvement des Jeunes Kanak en France et des particuliers de Nouvelle-Calédonie, avant qu’elle ne soit levée par le gouvernement le 28 mai. C’est la première fois qu’un réseau social est coupé dans les démocraties occidentales européennes. Le RAID et le GIGN ont été envoyés contre les jeunes révoltés.

Dans les premiers jours une mutinerie a eu lieu à la prison de Calédonie, en surpopulation de manière permanente et où les kanak sont très représentés. Des gardiens de la prison ont été pris en otage, avant que le RAID n’intervienne.

Des milices se sont formées dans le Grand Nouméa, avec des loyalistes armés jusqu’aux dents qui ont tué au moins deux jeunes kanak.

Un troisième jeune kanak, Jybril a été tué d’une balle dans le dos, sans qu’on sache encore pour le moment s’il l’a été par un civil ou par un gendarme. Deux gendarmes ont été aussi tués, un le 15 mai près d’un barrage, et l’autre d’un tir accidentel d’un de ses collègues. Une sixième personne est morte le 18 mai, cette fois ci à Kaala-Gomen. D’après le Parquet de Nouméa, il s’agit d’un caldoche qui a tiré sur un barrage tenu par des kanak en blessant l’un d’entre eux. Les manifestants ont répliqué. La septième victime a été tuée par un tir policier le 24 mai à Dumbéa. Des centaines de manifestants ont aussi été blessés, et 666 manifestants interpellés depuis le 13 mai. Encore ce lundi 3 juin, deux personnes ont été blessées par balles par les forces de l’ordre, au col de la Pirogue près de la tribu Saint Laurent.

Darmanin a insulté les indépendantistes, en traitant la CCAT d’organisation mafieuse et en l’accusant d’être derrière les violences, alors que toutes les mobilisations s’étaient faites dans le calme suivant les consignes de la CCAT. Sans avoir un seul mot pour les kanak morts, ni pour condamner les milices qui les ont tué. On se demande à quel point la police a laissé faire. Une enquête a été ouverte contre la CCAT, pour des faits d’association de malfaiteurs, de vol, dégradation et incendie en bande organisée.

Vingt neuf procédures d’assignation à résidence, permises par l’État d’urgence sur simple décision du ministère de l’Intérieur, ont été lancées, principalement contre des militants de la CCAT. Les assignations à résidence ont été levées avec l’état d’urgence.

Le Poing : Comment les organisations indépendantistes ont-elles réagit à cette nouvelle situation ?

Mina Kherfi : Le FLNKS a très vite appelé à calmer le jeu et à lever les barrages, pour éviter que le climat de quasi-guerre civile ne s’aggrave encore, tout en condamnant les émeutiers. La CCAT a elle aussi appelé au calme, à une levée des barrages bloquants au profit de barrages filtrants. Elle a réaffirmé sa stratégie pacifiste, tout en soulignant que les émeutes sont l’expression de la partie la plus marginalisée et la plus exposée à la violence sociale de la jeunesse kanak. [Écouter ce témoignage d’une éducatrice spécialisée en Kanaky/Nouvelle-Calédonie recueilli par Cerveaux Non Disponibles.]

Reportage du média australien Pacific ABC News qui présente différents points de vue de kanak sur les émeutes

Il faut dire que les difficultés de ravitaillement sur l’archipel ont été vite extrêmement importantes, avec des files d’attente interminables devant les quelques magasins encore ouverts, et des manques de nourriture heureusement compensé par la solidarité entre les gens.

Les même manques ont très vite fait leur apparition dans le domaine de la santé, alors qu’un afflux très important de blessés saturait les hôpitaux. [NDLR : Le 16 mai l’association de prévention et de traitement de l’insuffisance rénale publiait un communiqué déclarant que « par manque de dialyse, beaucoup de vieux du pays risquent de ne pas tenir dans les prochaines 24 à 48 heures » Avant une adresse aux émeutiers : « Nous vous implorons de retenir vos coups et de revenir à la raison, de faire preuve de compassion envers vos anciens. Il n’est pas trop tard mais il ne reste plus beaucoup de temps. » Ici une vidéo qui montre des discussions entre CCAT, coutumiers kanak et professionnels du social et de l’education sur les violences ]

Le Poing : Où en est la situation actuellement ?

Mina Kherfi : La circulation des biens de première nécessité s’est refluidifiée. La mobilisation sur le terrain continue, la CCAT appelle à ne pas affronter les forces de répression qui sillonnent sans cesse l’archipel pour lever les barrages. Et de mettre le drapeau noir sur les barrages, pour montrer le deuil qu’on porte pour les victimes des évènements. Certains barrages sont remontés aussitôt détruits. Ils sont filtrants, avec une attention toute particulière pour les gens qui vont se ravitailler, les secours et le matériel de soin. À l’heure actuelle presque tous les barrages ont été enlevés par les forces de l’ordre. Il n’y a presque plus d’incendies ou de destructions.

Le Poing : La CCAT de l’aire coutumière d’Ajie Aro appellait dans la semaine suivant le déclenchement des émeutes, tout en condamnant les violences et les politiciens néo coloniaux, en cas de passage en force sur le dégel à couper toute relation avec l’ état colonial français, à la fermeture des mines, à l’interdiction des touristes français et au départ des entreprises françaises, à la démission des élus démocratiques et coutumiers et à la tenue d’un congrès populaire kanak pour réassoir la stabilité du peuple kanak dans la lutte. Ils ont été rejoint dans cet appel par l’aire Xaracu. Après la visite de Macron et son annonce sur l’absence de retrait de la loi sur le dégel électoral, le Mouvement des Océaniens Indépendantistes (MOI), une scission du RDO qui a quitté le FLNKS, propose que les indépendantistes refusent de discuter avec les loyalistes et l’Etat français, pour transférer le dossier calédonien à l’ONU, appellent à un renforcement des liens internationaux, à ne pas tenir d’élections provinciales avec un corps électoral dégelé et à un congrès populaire kanak. Quel est le poids de ce type de position dans les jours actuels ?

Mina Kherfi : Difficile à dire. Pour l’aire coutumière de Xaracu, c’est de là bas que viens Nasaïe Daouka, tout juste âgée de 17 ans quand elle a été tuée par les miliciens. Donc c’est normal que les gens là bas soient particulièrement déterminés. Avec d’autres initiatives prises ailleurs ça peut peut être donner quelque chose.

Le Poing : Certains loyalistes avaient lancé l’idée fin mars de boycotter le Congrès en jugeant la majorité indépendantiste antidémocratique. Est-ce que cette annonce a été suivie d’effets ?

Mina Kherfi : C’est parti des loyalistes très à droite autour de Sonia Backès. Ça c’est arrêté assez vite, mais Sonia Backès a lancé des appels en public à foutre le bordel en cas de non adoption de la loi sur le dégel. [NDLR : L’État d’urgence décrété en Nouvelle-Calédonie en 1985 est initialement parti d’émeutes de loyalistes qui ont pillé les magasins soupçonnés de sympathies avec les indépendantistes. Il aura au final plutôt servi à réprimer les indépendantistes.]

En plus de la question du dégel, ils n’acceptent pas les réformes fiscales mises en œuvre par la majorité indépendantiste en faveur des plus démunis. En cas de dégel du corps électoral ils reprendraient le pouvoir et bloqueraient toutes les mesures. Mais il y a aussi des loyalistes plus modérés, certains ont même prévenu le gouvernement français avec les indépendantistes que la méthode mise en œuvre allait provoquer des troubles. Le problème c’est que le gouvernement français prend parti non seulement pour les loyalistes, mais pour les plus durs d’entre eux. Sonia Backès a été pendant un temps nommée secrétaire d’État à la citoyenneté, et Nicolas Metzdorf rapporteur sur la loi pour le dégel du corps électoral…

Le Poing : Les inégalités entre les kanak, les autres communautés et les européens sont-elles importantes ?

Mina Kherfi : Elles sont énormes. Les inégalités en Nouvelle-Calédonie sont comparables à celles rencontrées dans un pays comme le Brésil. Les prix à la consommation sont en moyenne 31% plus élevés en Nouvelle-Calédonie/Kanaky qu’en métropole. Les loyers sont exorbitants, alors que le salaire minimum est plus bas qu’en France.

Vingt pour cent de la population vit sous le seuil de pauvreté, et ce taux monte jusqu’à 55% dans certaines communes kanak. 4000 personnes vivent dans des squats (cabanes) à Nouméa et aux alentours, principalement des kanak et des océaniens, avec souvent de gros problème pour l’eau courante et l’électricité. La plupart des métropolitains vivent à Nouméa, et ils ne sont jamais en situation difficile. Ils sont presque tous loyalistes. [NDLR : un article publié par Médiapart en 2018 sur les métropolitains en Nouvelle-Calédonie parle de salaires deux fois plus élevés pour les fonctionnaires venus s’installer. Une métropolitaine syndiquée à l’USTKE y évoque la nécessité de cacher ses activités indépendantistes, après avoir reçu des menaces de mort.]

La plupart des caldoches vivent en brousse, à la campagne. Certains d’entre eux ont des difficultés, notamment des petits agriculteurs ou des gens qui travaillent dans les usines de nickel. Parmi eux il y en a qui côtoient les kanak. Même si la plupart des caldoches sont loyalistes, certains ont voté pour l’indépendance pendant les référendums. Quelques un ont aussi participé aux mobilisations de la CCAT.

Le Poing : En dehors de la contestation du dégel du corps électoral, quels sont les grands combats de l’USTKE ?

Mina Kherfi : On se bat beaucoup sur la question de l’emprisonnement des kanak. la prison de Nouméa est surpeuplée et les détenus vivent dans des conditions indignes, les jeunes kanak (90 % des détenus) sont jetés derrière les barreaux pour tout et n’importe quoi. Les conditions de vie y sont horribles et sont régulièrement dénoncées par l’Observatoire International des Prisons.

Plus largement on se bat pour que les kanak aient accès à l’emploi et aux postes à responsabilité. Les employeurs préfèrent souvent les réserver à des européens. Moins de 5% des kanak qui ont une activité professionnelle sont cadres, c’est le triple dans la population non kanak. 80% des actifs kanak sont ouvriers ou employés, avec à la clé les plus bas salaires. Pour les non kanak c’est 45%.

Les jeunes kanak qui bénéficient des programmes pour aller étudier en métropole n’ont pas toujours les jobs au retour. Par contre ils rentrent avec des idées nouvelles et s’investissent dans des domaines agricoles, sociaux, culturels…

On mène aussi un combat pour favoriser l’emploi local à l’emploi de personnes. Il faut qu’il y ait des conditions de résidence pour l’accès aux emplois, pour qu’à compétences égales on embauche plutôt des kanak et des caldoches. On est dans les instances de négociation, et on arrive grâce à nos actions à obtenir des garanties par branche de métier. En théorie il y a des dispositions qui vont dans ce sens qui ont été mises en place avec les accords de Matignon et de Nouméa. Mais les employeurs s’arrangent pour les contourner, c’est un combat permanent pour faire respecter ces principes. En ce moment le MEDEF [NDLR : principal syndicat patronal] cherche encore à amender la loi sur l’emploi local.

Le Poing : De nombreux kanak s’inquiètent de ce qu’il pourrait advenir des terres en Nouvelle-Calédonie/Kanaky. Ont-ils raison de de se faire du soucis à ce propos ?

Mina Kherfi : Il y a trois régimes de propriété pour les terres. Il y a les terres privées, les terres publiques et les terres coutumières. Les terres coutumières appartiennent aux tribus et sont pour le moment assez protégées : on ne peut ni les vendre ni les acheter.

Mais si la loi sur le dégel passe, l’équilibre des forces politiques va en être bouleversé, et certains statuts pourraient changer. C’est une question dont on a beaucoup parlé pendant la campagne de la CCAT à Lifou à laquelle j’ai participé. C’est une question de subsistance pour de nombreux kanak qui vient en partie de leurs cultures, de la chasse et de la pêche.

C’est aussi une question culturelle importante, puisque les terres peuvent être presque sacrées dans la culture kanak.

Le Poing : En 2018, à l’occasion du premier référendum sur l’indépendance, une délégation du FLNKS est venue à Montpellier. Certains jeunes kanak en ont profité pour exprimer des sentiments assez virulents contre la coalition. Le FLNKS a-t-il déçu ?

Mina Kherfi : Il y a beaucoup de déception par rapport au FLNKS. Aujourd’hui le front est cadenassé autour de quatre organisations politiques indépendantistes. Il y a eu une discussion autour de l’ouverture du front à d’autres organisations, pendant le 42ème congrès du FLNKS en mars 2024 auquel l’USTKE et le Parti Travailliste ont assisté en tant que participants extérieurs. Depuis des réunions ont eu lieu avec un FLNKS élargi, reste à officialiser cette nouvelle organisation. Aujourd’hui la CCAT représente plus le peuple kanak, puisque toutes les organisations y sont.

Le Parti Travailliste a été lancé en 2007 par des syndicalistes de l’USTKE pour répondre à la déception provoquée par le FLNKS et répondre aux aspirations des travailleuses et travailleurs et trouver une nouveau souffle. Le PT a essayé il y a quelques années de lancer un autre front indépendantiste avec de petites organisations, le Mouvement Nationaliste pour la Souveraineté Kanak (MNSK). Mais l’expérience n’a pas duré.

Le Poing : Y a-t-il beaucoup de luttes sociales en Nouvelle-Calédonie/Kanaky ?

Mina Kherfi : Oui. Il y a beaucoup de luttes sociales dans les administrations. Et puis il y a les conflits sociaux autour du nickel, avec de nombreuses grèves, des barrages. Le secteur du nickel est en crise ici. Et les entreprises qui exploitent le nickel comme Eramet ne veulent plus investir pour rendre les usines à nouveau rentables. Donc beaucoup d’emplois sont menacés, et les salariés se battent.

Le gouvernement propose un pacte nickel, soutenu par les loyalistes et rejeté par une majorité d’indépendantistes. Les indépendantistes craignent de perdre une partie de la compétence nickel, qu’ils gèrent notamment à travers l’usine du nord qui appartient à la Province Nord (indépendantiste). Et une partie de la population voudrait limiter l’exploitation du nickel pour préserver la ressource pour les générations futures.

Le Poing : Est-ce que l’USTKE syndique des non kanak ?

Mina Kherfi : Il y a à l’USTKE des océaniens, des personnes originaires de Wallis et Futuna par exemple. On est ouverts à tout le monde. D’où le nom de l’USTKE, le E pour exploités prendre en compte les autres communautés. Mais dans la pratique il y a peu d’européens.

Le Poing : L’USTKE a-t-elle des liens avec d’autres mouvements indépendantistes ?

Mina Kherfi : On fait partie de la plateforme des syndicats des Nations sans État. Ces organisations mènent de front lutte sociale et lutte nationale pour l’autodétermination de leurs peuples respectifs.

Avec le Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB), les Commissions ouvrières patriotes du Pays Basque ; le Syndicat des Travailleurs Corses (STC) ; l’Intersindacal de Catalogne ; l’Intersindacal des Canaries ; le Sindikad Labourerien Breizh (SLB), en français Syndicat des Travailleurs de Bretagne ; l’Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG) ; l’Union Générale des Travailleurs de Martinique (UGTM) ; l’Union des Travailleurs de Guyane (UTG) ; la Confédération Syndicale Sarde (CSS) ; ou encore le Syndicat Autonome Valdotain des Travailleurs (SAVT) dans la vallée d’Aoste. [NDLR : nombre de ces organisations syndicales pratiquent le syndicalisme de lutte, voir le syndicalisme révolutionnaire].

Le Poing : Quelles sont les relations de l’USTKE avec les syndicats français ?

Mina Kherfi : Nous avons des liens historiques depuis la création de notre syndicat avec la CGT, notamment dans le domaine de la formation syndicale. Par ailleurs, un protocole de coopération a été signé entre nos deux structures, la CGT redirige d’éventuels adhérents vers l’USTKE.

Sinon il y a d’autres syndicats avec lesquels nous avons de très bonnes relations, et qui soutiennent la lutte pour l’indépendance, ils font partie du collectif Solidarité Kanaky, tels que l’Union Syndicale Solidaires et la Confédération Nationale du Travail (CNT).

Sur Montpellier des manifestations et rassemblements en soutien à la lutte pour l’indépendance de Kanaky et contre la répression néo-coloniale ont lieu régulièrement. Un Comité de Soutien au Peuple Kanak a été formé, on peut prendre de leurs nouvelles sur Instagram.

Annexe : l’immigration française contre l’indépendance kanak Cet extrait d’une circulaire de 1972, de Pierre Messmer, Premier ministre de 1972 à 1974, prouve que l’État français favorise sciemment l’immigration de citoyen.nes français.es métropolitains en Nouvelle-Calédonie pour freiner le mouvement indépendantiste : « La Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement, bien que vouée à la bigarrure multiraciale, est probablement le dernier territoire tropical non indépendant au monde où un pays développé puisse faire émigrer ses ressortissants. [.. ] La présence française en Calédonie ne peut être menacée, sauf guerre mondiale, que par une revendication nationaliste des populations autochtones appuyées par quelques alliés éventuels dans d’autres communautés ethniques venant du Pacifique. À court et moyen terme, l’immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaires des départements d’outre-mer (Réunion) devrait permettre d’éviter ce danger en maintenant et en améliorant le rapport numérique des communautés. À long terme, la revendication nationaliste autochtone ne sera évitée que si les communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographique majoritaire. Il va de soi qu’on n’obtiendra aucun effet démographique à long terme sans immigration systématique de femmes et d’enfants. Afin de corriger le déséquilibre des sexes dans la population non autochtone, il conviendrait sans doute de faire réserver des emplois aux immigrants dans les entreprises privées. Le principe idéal serait que tout emploi pouvant être occupé par une femme soit réservé aux femmes (secrétariat, commerce, mécanographie). Sans qu’il soit besoin de textes, l’administration peut y veiller. »

