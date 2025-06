Terrasse interdite : le Quartier Généreux manifeste devant la mairie de Montpellier

Le bar associatif situé à Albert Premier, lieu à la fois militant, culturel et festif, s’est vu refuser un droit de terrasse par la municipalité pour des motifs règlementaires et des arguments que les bénévoles jugent “fallacieux”. Ce mardi 24 juin, ils étaient devant la mairie pendant le Conseil municipal pour une action symbolique… En terrasse

Un bar, quelques tables et chaises, de la techno, et une banderole pour demander une terrasse. Ce mardi 24 juin, jour de conseil municipal, les bénévoles du Quartier Généreux, bar associatif situé à Albert Premier, ont installé une terrasse sur le parvis de l’hôtel de ville pour dénoncer le fait que leur établissement n’y a pas droit.

L’affaire dure depuis l’an dernier : en septembre, les bénévoles du lieu lançaient une pétition pour demander une terrasse à la mairie, en dénonçant les arguments règlementaires avancés par la mairie : “Notre bail nous y autorise et notre emplacement rend son installation possible. En février 2023 c’est pourtant la déception, la ville de Montpellier nous informe d’un refus administratif sans même un passage de notre dossier en commission. Le motif invoqué est froid, robotique et un peu hors-sol : Le Quartier Généreux ne dispose pas de numéro Kbis (non attribué aux associations) et ne peut donc pas disposer d’un droit de terrasse.”



Pourtant, selon les bénévoles mobilisés devant l’hôtel de ville, “il suffit de changer quelques mots dans un règlement municipal pour que les associations aient le droit à une terrasse, on l’a vu à Paris, Lyon, Bourges ou Clermont-Ferrand.” De plus, selon eux, la municipalité utilise des arguments fallacieux pour justifier son refus : “Interpellé par un bénévole à ce sujet lors d’une visite dans le quartier, le maire a clairement indiqué que le QG n’aurait pas de terrasse car si cela était le cas il devrait aussi en octroyer à des cafés associatifs d’extrême-droite, et que refuser une terrasse au Quartier Généreux, ce serait protéger la ville de l’extrême droite, alors qu’elle est déjà là.”

“Cela donne l’impression que la municipalité ne prend pas en compte ce qui ne relève pas du domaine lucratif et marchand”, souffle un bénévole du lieu devant la mairie. Un argument repris par Alenka Doulain, cheffe de file de l’opposition de gauche à Michaël Delafosse, lors de l’approbation du compte administratif et du compte de gestion de la ville au Conseil municipal, en citant notre récente enquête sur les subventions locales à la presse : “Vous financez de manière opaque une presse souvent peu critique envers vos actions, alors que cet argent pourrait servir à des organismes non marchands, par exemple en aidant les cafés associatifs sur leur redevance de terrasse.”

De leur côté, les bénévoles du Quartier Généreux dénonce une visite de la police municipale devant la mairie, qui leur aurait confisqué leurs tabliers bleus siglés du logo du café associatif alors que certains voulaient assister au Conseil municipal.



