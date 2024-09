Violences policières à Montpellier : « il a plaqué le livreur et l’a étranglé »

Le Poing publie une vidéo tournée à Montpellier montrant un homme muni d’un brassard “police” en train de faire pression sur le visage d’un livreur avec son genou. Une technique d’interpellation très violente qui avait causé la mort de Georges Floyd aux États-Unis.

«IL A PLAQUÉ LE LIVREUR ET L'A ÉTRANGLÉ»



Hier à #montpellier, un homme muni d'un brassard "police" a pris l'initiative, seul, d'interpeller un livreur, parce qu'il aurait roulé vite, en écrasant son genou sur son visage. Une technique qui avait tuée Georges Floyd.



Témoignages⤵️ pic.twitter.com/PDtNUSorWa — Le Poing – Montpellier (@lepoinginfo) September 28, 2024

Les faits se sont déroulés devant un snack du faubourg du Courreau, à Montpellier, le vendredi 27 septembre vers 19h30. Un témoin sur place raconte : « Quand je suis arrivé, l’interpellation avait déjà eu lieu. Le policier a bloqué le livreur sur le trottoir. Il lui mettait le genou sur le torse, et ensuite il l’a trainé dans un snack et lui a tapé plusieurs fois la tête contre le sol. »

Un employé du snack en question raconte : « C’est un livreur qu’on voit souvent, il ne pose pas de problème. Là, il serait passé un peu vite en trottinette, quelqu’un aurait commencé à l’embrouiller et la pression serait vite montée. Un homme a débarqué et les a séparés en plaquant le livreur au sol. Au début, on ne croyait pas qu’il était policier car il est intervenu tout seul. Il a fini par sortir son brassard “police” et sa carte mais les gens se sont demandés si c’était une vraie. »

Un autre commerçant voisin livre son témoignage : « On était en train de fermer la boutique, on a vu un homme s’en prendre à un livreur en disant qu’il roulait trop vite avec sa trottinette. Au début, il n’avait pas son brassard “police”, on ne comprenait pas. Il a plaqué le livreur au sol et l’a étranglé, puis il a essayé d’appeler d’autres policiers pendant 20 minutes mais personne ne semblait répondre, c’était bizarre. À la fin le livreur est parti. »

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON