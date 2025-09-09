10 septembre à Montpellier : le blocage de la fac Paul-Valéry voté en assemblée générale

Environ 250 personnes se sont réunies en assemblée générale à l’université Paul-Valéry ce mardi 9 septembre pour préparer la journée du 10. Le blocage de la fac a été voté



C’est dans un amphithéâtre plein, seulement deux jours après la rentrée, que s’est tenue la première assemblée générale de cette année universitaire 2025-2026, avec une question : que faire pour le 10 septembre ? Plusieurs interventions ont insisté sur le fait que la politique d’économies budgétaires du gouvernement touchait directement les universités, au profit de l’armée et de la défense. La nécessité de l’union avec les secteurs en lutte pour la journée du 10 a été martelée, avec une invitation à rejoindre le piquet de grève des cheminots à partir de 7 h 30 devant la direction régionale de la SNCF, à l’arrêt de tram Rondelet.

Certain·es ont fait part de leurs problèmes administratifs avec le CROUS concernant le versement de leur bourse, tandis que d’autres ont rappelé l’urgence de faire rompre les partenariats qui lient l’université Paul-Valéry à des facs israéliennes complices du génocides en cours en Palestine.



Le blocage de la faculté Paul-Valéry a été voté pour le 10 septembre. Une prochaine assemblée générale aura lieu jeudi 11 septembre.

