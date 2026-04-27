1er mai à Montpellier : manifestation, antifascisme et carnaval pour une journée chargée

Syndicats, collectifs féministes et antifascistes, et un grand carnaval festif : le 1er mai 2026 s’annonce dense à Montpellier. Le programme, de 10h à minuit.

La journée commence place Albert 1er. Les syndicats défileront ensemble, sous une même banderole, à partir de 10h30, pour défendre le 1er mai — seul jour férié que la loi interdit formellement de travailler, et dont le maintien est aujourd’hui contesté au Parlement. Dans le cortège, on trouvera notamment le collectif Montpellier contre l’extrême droite. L’inter-orga féministe de Montpellier appelle à rejoindre ce même cortège, “contre les guerres coloniales et les rhétoriques guerrières, contre les menaces fascistes qui s’attaquent aux démocraties, à nos libertés et à nos vies, contre l’exploitation des travailleuses, pour une paix juste et durable entre les peuples.”

À noter pour les retardataires : le Quartier Généreux, bar associatif militant de la place Albert 1er, ouvre dès 10h avec un accueil café-croissant et un atelier pancartes. Le départ du cortège — avec marionnettes géantes et Cocofanfare — est prévu entre 10h30 et 11h.

À 13h, cap sur le parc Clémenceau pour l’Assemblée Antifasciste Populaire. L’appel pose le diagnostic sans détour : face à “la fascisation accélérée de la société“, l’enjeu n’est pas de laisser quelques individus combattre seuls, mais de construire collectivement, “au plus près de nos lieux de vie, d’études ou de travail”, des solidarités antiracistes, internationalistes et anticapitalistes. Lycéen·nes, étudiant·es, précaires, salarié·es : l’invitation est large.

En fin d’après-midi, le rendez-vous bascule place des Arceaux pour la deuxième édition du Ratfut, carnaval co-organisé par le Quartier Généreux et Mamasound. Kermesse (chamboule-tout, photomaton militant) à partir de 14h30 ; puis, à 17h30, “Le Procès” — jugement de l’Hydre du Profit sur les marches, suivi d’un bûcher à 18h. Les concerts prennent le relais à 19h : Julo (pop-folk), Djé Baleti (afro-rock psychédélique) à 20h, et un DJ set surprise à 21h30.

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