A Béziers, une quatrième assemblée de l’eau vise plus de coordination régionale

Ce samedi 30 mai 2026, une quarantaine de personnes se sont réunies à Béziers pour la quatrième assemblée de l’eau.

Une quinzaine d’organisations étaient représentées pour discuter des problématiques hydriques en Occitanie. Le matin, les discussions ont tournées autour des questions d’accaparement de l’eau et de répartition inéquitable selon les usages, dans un contexte d’aridification, de restriction, de pollutions généralisées et de montée des répressions.

L’après-midi, des ateliers ont mené à la rédaction d’un communiqué qui officialisera prochainement cette coordination régionale.

Au côté d’organisations du Tarn, du Gard, de l’Aude ou encore des Pyrénées Orientales presentes ce samedi, certaines des organisations investies dans l’événement se coordonnent depuis quelques années maintenant dans l’Hérault, tout en menant des actions. Elles avaient par exemple participé à une manifestation à Montpellier en mai 2025, pour la préservation de la ressource en eau, contre des projets de bassines du Département de l’Hérault, une usine d’embouteillage à Montagnac et la nouvelle LGV Montpellier-Perpignan, dénoncée par ses détracteurs-trices comme trop impactantes pour le cycle de l’eau.

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