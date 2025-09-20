À Montpellier, le mouvement “Bloquons tout” se saisit de la question palestinienne

Ce samedi 20 septembre, une manifestation de soutien à la Palestine appelée par le mouvement “Bloquons tout” à réuni 200 personnes. Le collectif BDS, habituellement moteur lors de ces événements, est de son côté en proie à la répression

La décision a fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale du mouvement “Bloquons tout” sur les marches du Corum, mardi dernier. Ce samedi 20 septembre, ce sont les participants au mouvement du 10 septembre qui ont organisé une manifestation de soutien à la Palestine.

Ibtissane, militante du mouvement BDS-Urgence Palestine à Montpellier, collectif à l’origine de nombreux évènements sur la question, s’en réjouit. “On a vu le 10 septembre que spontanément, les gens avaient amené des drapeaux palestiniens, ils dénonçaient la criminalisation du mouvement de soutien à la Palestine, le génocide… Ce sont des revendications qui font partie du mouvement Bloquons tout. Et puis, la cause Palestinienne n’appartient a personne et c’est bien si on se donne de la force mutuellement dans une optique de convergence des luttes.”

Et à l’heure où l’armée Israelienne poursuit ses attaques sur Gaza-city, provoquant le déplacement de 480 000 palestiniens, cette convergence “coule de source”, pour Hugo, participant au mouvement “Bloquons tout” à Montpellier : “C’est aussi de la politique internationale désastreuse de la Macronie, que l’on souhaite destituer, dont il est question ici”, précise-t-il.

Solidarité face à la répression

Et pour ce manifestant, le fait que le mouvement “Bloquons tout” prenne l’initiative d’organiser des manifestations de soutien à la Palestine traduit l’idée d’une “solidarité avec le collectif BDS-Urgence Palestine, victime de la répression.”

Ce vendredi 19 septembre, une militante du collectif non-violent de soutien à la Palestine était convoqué au commissariat pour une accusation d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique émanant du préfet, que les membres de BDS avaient qualifié de “complice du génocide”. Cela fait monter à neuf le nombre de plaintes actuellement déposée contre les militants de la campagne Boycott Désinvestissements Sanctions, accusés notamment de diffamations, participation à des manifestations interdites…

“On dirait qu’il y a une volonté du préfet d’isoler les membres de BDS du reste du mouvement de solidarité avec la Palestine”, analyse Hugo. “C’est bien que le mouvement Bloquons tout prenne cela en main pour les soulager, maintenant, il va falloir non plus se contenter de voter pour appeler à des manifestations en assemblée générale, mais prendre encore plus en main la question.”

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON