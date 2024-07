À Montpellier, soutiens aux peuples kanak et palestinien co-organisent une manifestation

Une manifestation en soutien aux peuples kanak et palestinien a rassemblé environ 300 personnes ce samedi 6 juillet dans les rues de Montpellier.

Pour la seconde semaine consécutive, soutiens aux peuples kanak et palestinien appelaient à un évènement commun sur la place de la Comédie ce samedi 6 juillet.

Le Collectif de Soutien au Peuple Kanak a ouvert les prises de parole en fin d’après-midi devant quelques centaines de personnes, sous une pluie fine. « Nous dénonçons toutes les violences commises sur le territoire de Kanaky », a commencé Trésor, son représentant montpelliérain. « Mais il y a aussi une violence institutionnelle qui est moins visible mais à la source des autres. Nicolas Metzdorf [NDLR : député loyaliste, donc anti indépendantiste, de Nouvelle-Calédonie/Kanaky et grand défenseur de la réforme du corps électoral qui a mis le feu aux poudres, depuis suspendue sans être officiellement annulée] n’a pas défendu le pays mais ses propres convictions personnelles en bafouant trente ans de paix sur place. »

Le jeune homme s’est ensuite réjoui de la libération avec bracelet électronique de deux jeunes femmes emprisonnées suite aux arrestations du 19 juin. Ce jour-là de nombreux responsables de la Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT) ont été arrêtés par les forces de l’ordre dans les locaux de l’Union Calédonienne et du syndicat USTKE. Poursuivis pour des faits graves, dans la foulée d’une enquête ouverte par le Parquet de Nouméa sur les émeutes du mois de mai, sept d’entre eux avaient été placés en détention provisoire en métropole, à plus de 15 000 km de chez eux, et deux autres à Nouméa. La CCAT insiste pourtant avec constance sur le caractère pacifique de ses actions depuis plusieurs mois. Aucune mesure significative n’a été prise contre les milices armées responsables de la mort de plusieurs manifestant.es kanak, et l’occupation policière de l’archipel se poursuit. Depuis le 12 mai, neuf personnes ont été tuées, des centaines de manifestant.es ont été grièvement blessé.es, dont plusieurs dizaines par balles.

« Tant que nos politiques ne seront pas tous libérés nous seront là tous les week end, et nous continuerons à défendre la souveraineté de la Kanaky avec tous les peuples, au nom du destin commun. Vous peuple français n’êtes pas nos ennemis. », a poursuivi Trésor.

Une intervenante du collectif Boycott Désinvestissements Sanctions (BDS) a ensuite rappelé que le génocide en Palestine dure depuis 272 jours maintenant.

« A Montpellier les autorités répriment les soutiens au peuple palestinien », a-t-elle dénoncé. « Treize procès verbaux ont été dressés contre BDS depuis le 7 octobre, dont douze au nom d’un même militant. Celui-ci a été convoqué au commissariat deux fois suite à des plaintes pour diffamation déposées par le sénateur PS de l’Hérault Hussein Bourgi et la présidente de région Carole Delga, après la diffusion d’une affiche. »

José Luis, le militant en question, a vu son procès pour diffamation renvoyé au 5 septembre, alors que Carole Delga ne s’est pas portée partie civile pour une première séance le 6 juin dernier. Mais une nouvelle convocation aura lieu le 9 juillet à 14h à l’hôtel de police à 14h, avec un rassemblement de soutien déjà prévu.

La militante est aussi revenue sur l’action symbolique du 13 juin, pendant laquelle de la gouache rouge avait été déversée devant la Maison des Relations Internationales pour dénoncer la journée coloniale de Jérusalem. « Suite à cette action deux militant.es ont fait 24h de garde à vue et sont depuis sous contrôle judiciaire, suite à une plainte de la mairie de Montpellier, en attendant leur procès le 3 décembre, pour dégradation d’un drapeau américain. Pourtant la gouache rouge qui représente le sang du peuple palestinien est lavable à l’eau. »

Après avoir dénoncé l’option d’exécutions de prisonniers palestiniens défendue par le ministre israélien de la Sécurité nationale en réponse à la surpopulation carcérale, et fustigé l’hypothèse d’une guerre entre Israël et le Liban, un représentant de la Libre Pensée de l’Hérault a ensuite appelé à « un cessez le feu, à l’arrêt des livraisons d’armes à Israël par la France ainsi qu’à stopper les partenariats avec le régime. »

Si la manifestation de la semaine précédente avait été annulée après un court rassemblement tenu sous la pluie, les gouttes n’auront pas cette fois ci dissuadé les quelques trois cent personnes venues ce samedi 6 juillet. Le cortège a ainsi défilé dans les rues de Montpellier, entre la Comédie et Plan Cabanes.

