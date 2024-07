Agression raciste à Mudaison : dans l’Hérault, le fond de l’air est brun

Le samedi 22 juin à 15 heures, à Mudaison, non loin de Montpellier, un adolescent a été agressé et jeté dans un canal par quatre hommes qui l’auraient traité de “sale arabe”. Une nouvelle agression qui vient se rajouter à une triste série d’actes violents et discriminatoires que connaît l’Hérault depuis un mois

C’est Midi Libre qui relate le récit glaçant d’un jeune homme de 19 ans, agressé le 22 juin dernier en marge de la fête de Mudaison, non loin de Montpellier : « Quatre hommes m’ont saisi les bras et les jambes et m’ont jeté dans le canal puis m’ont plongé la tête sous l’eau, de force. Ils ont fait ça quatre ou cinq fois tout en me traitant de “sale arabe”. “Tu n’as rien à faire ici”, criaient-ils. Ils disaient que je venais de Djihad City en faisant référence à Lunel. » Toujours selon le quotidien local, les hommes l’auraient frappé en lui maintenant la tête sous l’eau, et l’un aurait sorti un couteau. Il a porté plainte pour violences commises en réunion et a reçu 7 jours d’ITT. Un adolescent de 16 ans et un marin-pompier ont également été agressé ce week-end là à Mudaison.

Dans l’Hérault, ces violences et actes de haines se multiplient depuis un mois. Le samedi 1er juin, des militants néonazis commettaient intimidation transphobe et agression d’un syndicaliste avant et pendant le festival des fanfares, et le même soir, une femme a été victime d’une agression lesbophobe.

Quelques jours plus tard, le 10 juin, la CGT de l’aire urbaine dénonçait l’agression raciste d’un intérimaire sur son lieu de travail, alors qu’il ramassait les poubelles dans la commune de Castries. “Il a déplacé une trottinette qui était attachée dans un box et qui le gênait pour pouvoir ramasser les conteneurs poubelles. Un homme l’a interpellé en lui criant dessus et en le traitant d’ « arabe voleur ». Quand l’intérimaire s’est retourné, l’homme l’a frappé en l’insultant et en lui crachant dessus. Les gendarmes se sont déplacés mais n’ont pas interpellé l’agresseur. Les pompiers se sont déplacés et ont laissé l’intérimaire à l’arrêt de tram pour qu’il se rende à l’hôpital. L’intérimaire a été opéré de la main et il a 45 jours d’I.T.T“; expliquait alors le syndicat, qui dénonçait une agression“symptomatique de ce qui se passe dans le pays et le gouvernement actuel porte une lourde responsabilité”. (l’actualité leur donne d’ailleurs tristement raison…)

Quelques jours plus tard encore, la librairie montpelliéraine Sauramps, qui avait prévu le 22 juin une lecture pour enfants réalisée par des drags queen, a été contrainte d’annuler l’évènement, à la suite d’un déferlement de haine par messages et appels. Un déferlement de haine lancé notamment par des groupes d’extrême-droite locaux comme la Ligue du Midi ou les néonazis du Bloc Montpelliérain, qui avait relayé l’évènement de la librairie sur ses réseaux sociaux. La même semaine, l’association des Sénégalais de l’Hérault recevait dans sa boîte aux lettres un courrier anonyme sur lequel était inscrit « La France n’a pas besoin de vous. Dehors les négros ». Et ce lundi 1er juillet, un homme est rentré en voiture dans un bidonville à Montpellier, dans le quartier du Millénaire, y a tiré des coups de feu et a percuté volontairement une personne du camp, elle aussi en voiture. On notera par ailleurs le traitement que Midi Libre fait de ce fait-divers, donnant la parole à un riverain excédé se plaignant du camp plutôt qu’aux gens vivant dans ce bidonville où des associations qui y travaillent, venant presque justifier l’agression…

Enfin, dans le département voisin du Gard, à La Grande-Combe, on apprenait ce mardi 2 juillet dans La Gazette qu’un homme a tiré plusieurs coup de feux en hurlant des propos racistes dans la rue. Bref, les violences racistes se déchainent sans même que les groupuscules aient besoin de les organiser.



Dans L’Hérault, où le Rassemblement National a fait 34,98 % aux élections européennes (soit 3,5 points de plus que la moyenne nationale) et réunit 38,08% des suffrages au premier tour des législatives 2024 (contre 33,15 à l’échelle nationale), on ne peut que se demander si ces actes ne sont pas un avant-goût de ce que l’on pourrait connaître d’ici quelques jours avec le Rassemblement National au pouvoir… A nous de construire des fronts de lutte contre l’extrême-droite partout où c’est possible pour enrayer la machine !

