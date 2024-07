Cette semaine dans l’Hérault : lutte contre l’extrême-droite, grève au CHU de Montpellier  

Lundi 1er juillet

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch.

Mardi 2 juillet

Montpellier : rassemblement à l’appel de l’intersyndicale du CHU de Montpellier contre un projet de suppression de lits et de postes au service de chirurgie pédiatrique, alors qu’un préavis de grève illimité est déposé. Ce sera à 8h dans la cour d’honneur du conseil de surveillance de l’hôpital La Colombière. Lire notre article ici.

Montpellier : rassemblement de soutien à Annie, menacée de se retrouver à la rue faute de logement social, à 17h devant la préfecture. Lire notre article ici

Frontignan : discussion sur les législatives et l’après législatives, à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Mercredi 3 juillet

Montpellier : soirée de réflexion et de débat en compagnie de l’économiste Cédric Durand, co-auteur avec le sociologue Razmig Keucheyan d’un ouvrage “Comment bifurquer ? Les principes de la planification écologique”, à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot

Jeudi 4 juillet

Montpellier : meeting festif organisé contre l’extrême-droite par le Quartier Généreux, sur la place Albert 1er à partir de 18h. Au programme, concerts, prises de parole d’activistes, espace enfants, buvette et stands de falafels.

Vendredi 5 juillet

Montpellier : lecture en musique de chroniques de la vie quotidienne dans un squat d’accueil pour personnes exilées à la frontière franco-italienne, à partir de 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Samedi 6 juillet

Montpellier : formation à la désobéissance civile non violente organisée par le collectif écologiste Extinction Rebellion (XR), ouvert à toutes et tous. Ce sera de 10h à 16h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal. Inscription nécessaire par ici, apporter de quoi partager un repas.

Montpellier : manifestation de soutien aux peuples kanak et palestinien, à partir de 16h30 sur les marches de l’Opéra-Comédie

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Dimanche 7 juillet

Montpellier : cours de kurmanji, principal dialecte kurde, au Centre Démocratique Kurde de la ville, 40 rue du Belvédère (ligne de tram 3 arrêt Pergola).

Lundi 8 juillet

Pont d’Hérault : assemblée de la zone publique de l’Étuve, espace autogéré au rez-de-chaussée d’une ancienne usine route de Ganges, à partir de 18h

