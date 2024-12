Appel à témoignage, Benjamin

Suite à notre tribune « Nos morts dans les rues » et le décès de Benjamin, retrouvé le 28 novembre dernier sans vie sous sa tente devant l’école des Beaux-Arts de Montpellier, rue Yéhudi Menuhin, Le Poing a été contacté par sa famille, qui le recherchait depuis des années. Nous publions le texte d’une de ses filles, à la recherche de personnes l’ayant connu.

« C’est mon père »je disais lorsque je te montrais en photo … aujourd’hui j’ai dit « c’était mon père »… et j’ai dû ravaler cette larme qui m’a toutes ces années accompagnée lorsque je me souvenais de toi… Ce merveilleux sourire que tu avais je ne le reverrai plus … je l’ai longtemps recherché … Tu étais un homme pas comme les autres « comme personne d’autres » disait maman, tu étais un musicien prodigieux… d’ailleurs il paraît que tu ne respirais vraiment que lorsque tu faisais vibrer les cordes de ta guitare… Des gens t’ont sûrement connu, parlé ou même rit avec toi. Des gens te disais peut-être bonjour tous les jours … et moi je n’ai même pas pu te dire au revoir… Des gens que je ne connais pas. Et si c’était le cas, j’aimerais tous les entendre me raconter les souvenirs qu’ils ont de toi. « Papa », j’ai prononcé ce mot pour la dernière fois il y a 20 ans … et je ne le prononcerai jamais plus … mais je me rappellerai de toi comme d’une lumière qui ne s’éteint jamais… Paix à ton âme. Tes enfants qui t’aiment.

Si vous avez connu Benjamin, avez un souvenir de lui, une photo, merci de contacter sa famille sur le mail audre0905@gmail.com

Benjamin avait la même coupe de cheveux que sur la photo ci-dessous mais une vingtaine d’années de plus. Il est décédé à l’âge de 60 ans, sa famille ne l’avait plus vu depuis une quinzaine d’années. Il dormait sous une tente dans le quartier des beaux-arts et se promenait toujours avec un étui à guitare en journée.

Derrière des faits divers, des « S.D.F », il y a des noms, des histoires, des deuils.

Benjamin

