Cette semaine dans l’Hérault : ballade sur le tracé du LIEN, semaine de l’agriculture paysanne, révoltes carcérales

Mardi 13 février

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Montpellier : table ronde sur le thème « Une Sécurité Sociale de l’alimentation à Montpellier ». Dans le cadre de la semaine de l’agriculture paysanne. Avec Grégory Ackermann, chercheur à l’INRAE, Martine Alvarez, membre du comité citoyen l’alimentation de Montpellier, et des représentant.e.s du monde paysan. Ce sera à partir de 18h30 à l’Institut Agro, 2 place Pierre Viala, amphi Lamour.

Mercredi 14 février

Le Vigan : projection-débat autour du film « Sur les toits », sur les révoltes carcérales. Ce sera à partir de 19h à la P’tite Base, place de l’Hôtel de Ville.

Jeudi 15 février

Montpellier : apéro et temps chill entre personnes transféminines, meufs trans, et plus largement entre déviant.e.x.s de genre assigné.e.x.s garçon : non-binaires, agenres, travesti.es, fluides de genre, folles, inter*, en questionnement. Ce sera de 17h30 à 22h au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie.

Montpellier : assemblée ouverte de Révolution Permanente visant à s’organiser face à la montée de l’extrême-droite. Ce sera à partir de 18h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Montpellier : premier rendez-vous « Histoire, mémoire & droits humains » organisé par la LDH34, sur le thème « Carnaval, le diable à l’envers. » Avec Fabrice Tioucagna, photographe, Caroline Vabret, présidente de l’association CAFOFO, un journaliste du Poing, Gilles Marty, participant au carnaval antillais et le collectif Technopolice Montpellier. Ce sera à partir de 19h au bar Le Dôme, 2 avenue Georges Clémenceau.

Montpellier : projection du film « Yallah Gaza » de Roland Nurier à 20h au cinéma Utopia, 5 avenue du docteur Pezet. Suivi par un débat animé par Brigitte Challande, membre du groupe « Gaza urgence déplacé.e.s » et co-autrice de l’ouvrage « Gens de Gaza. » Retrouvez les chroniques de Brigitte Challande, « Au jour le jour dans l’enfer de Gaza », publiées sur le site du média Altermidi.

Vendredi 16 février

Montpellier : soirée de promotion des ateliers de mécanique féministe Les Déculassées. Ce sera à partir de 18 heures à la Tendresse (80 impasse Flouch à Montpellier). Au programme : sérigraphie, exposition de peinture à l’huile (de vidange, bien sûr), chorale, quizz mécanique et DJ set.

Samedi 17 février

Dimanche 18 février

Grabels : balade écologique et militante autour du tracé du L.I.E.N, organisée par le collectif Bloque Ton Périph’. RDV sur le parking de la Source de l’Avy à 10h30, activité prévue jusqu’à 16h. Prévoir pique-nique, eau et chaussures adaptées.

Mardi 20 février

Montpellier : présentation du collectif Stop micro, opposé à l’extension des usines microélectroniques STMicroelectronics et Soitec, fortes consommatrices d’eau. Ce sera à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

