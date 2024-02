Montpellier : Les Déculassées organisent une soirée pour promouvoir leur ateliers méca’ féministes

L’association de mécanique auto féministe qui milite contre les préjugés et stéréotypes de genre dans le domaine de la mécanique et pour la réappropriation des savoirs de base afin de gagner en autonomie organise une soirée de présentation de ses activités le 16 février à partir de 18 heures à la Tendresse, 80 impasse Flouch

Née en octobre 2021, l’association les Déculassées a pour objet la réappropriation des savoirs de base en mécanique automobile par les femmes et diversités de genre et la lutte contre les stéréotypes genrés dans le domaine. “Parce que dans ce milieu, les chiffres montrent qu’il y a 99,1% d’hommes”, explique Sarah, mécanicienne auto et co-fondatrice de l’association.

“On est là pour rendre accessible des connaissances de base, parce que si t’es pas socialisée comme un mec cis, t’es pas vue comme légitime pour recevoir ce genre de transmission de savoirs, qui se fait en général dans la sphère familiale”, décrit-elle. Pour ce faire, les Déculassées organisent régulièrement des ateliers mécanista en mixité choisie à Grabels ainsi que le festival annuel de la Tenaille, dédié à la réappropriation féministe des savoirs manuel, en collaboration avec d’autres collectifs et personnes.

Pour réunir ses adhérent.e.s et les personnes intéressées, l’association organise une soirée le vendredi 16 février à partir de 18 heures à la Tendresse (80 impasse Flouch à Montpellier). Au programme : sérigraphie, exposition de peinture à l’huile (de vidange, bien sûr), chorale, quizz mécanique et DJ set.

L’événement sera aussi un moment pour annoncer et financer les divers projets de la structure : “On va faire une tournée dans une grosse partie de la France pour proposer des ateliers de mécanique féministe, on est très sollicitée pour ça”, décrit Sarah. Les Déculassées envisagent également de créer un “guide Michellin.e” pour référencer les garages “pas trop sexistes” -dixit Sarah- et pas cher sur une plateforme en ligne. De plus, les mécanistas, ainsi que d’autres personnes et collectifs, planchent déjà sur une édition de printemps de leur festival des savoirs-faire manuels féministes, intitulé “la Tenaillette de printemps”, qui se tiendra le 24 mars à Montpellier.

Plus d’infos sur leur site Internet : https://lesdeculassees.org/?Accueil

