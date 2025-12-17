Cette semaine dans l’Hérault : blocages d’agriculteurs, mobilisations du social et des travailleurs-euses de l’art

Le rond-point de Vendargues sur la N113 le plus proche de l’A709 est occupé depuis le dimanche 14 par la Confédération Paysanne. L’occupation est à durée indéterminée. Le syndicat s’oppose à l’abattage total des troupeaux de bovins en cas d’infection d’une ou quelques bêtes par la dermatose nodulaire, et demande que la vaccination généralisée soit possible. Le Poing éditera ce paragraphe quand l’action sera levée. Plus d’infos sur le sujet en lisant cet article.

Mercredi 17 décembre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Montpellier : assemblée de lutte pour l’ouverture de l’assurance chômage aux artistes-auteurices, avec soirée-débat sur la mobilisation des travailleurs-euses de l’art. Ce sera dès 17h au local associatif Le Quartier Généreux, au 2 quai des Tanneurs.

Frontignan : soirée festive de fin d’année au local La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo, dès 18h30. Au programme : cantine, braderie, vin chaud, karaoké de chant de luttes et beaucoup d’autres choses

Jeudi 18 décembre

Courniou : barrage filtrant organisé par la Confédération Paysanne de 10h à 15h, sur le rond-point côté Mazamet. Prévoir casse croûte et grillades.

Montpellier : mobilisation des salarié-es du social et du médico-social, pour de meilleures conditions de travail, l’arrêt de la répression des salarié-es et de la violence et du racisme d’État. Ce sera à 16h devant la DDETS, au 152 rue de Crête.

Montpellier : manifestation pour la journée internationale des migrant-es, à 18h place de la Comédie

Samedi 20 décembre

Montpellier : braderie et vin chaud, de 15h à 19h à la librairie La Mauvaise Réputation, 20 rue Terral

Montpellier : fête anti-Noël de l’association Le Barricade, dès 18h au centre Ascaso-Durutti, 6 rue Henri René. Au programme : repas et concert de Rebetiko et autres musiques grecques avec le duo Tritsa, le tout à prix libre

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Dimanche 21 décembre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Lundi 22 décembre

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. Dès 18h30 à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 23 décembre

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE FAIS UN DON