Cette semaine dans l’Hérault : colère des agriculteurs-trices, soirée contre la LGV Montpellier-Perpignan

Mercredi 7 janvier

Les Confédérations Paysannes de plusieurs départements (Hérault, Gard, Bouches du Rhône, PACA) appellent à une manifestation dans l’Hérault. Premier rendez-vous à 10h30 à l’espace La Cadoule de Vendargues, pour un départ en convoi sur Montpellier. Les manifestant-es seront devant le Conseil Départemental, au 1977 avenue des Moulins, devant l’entrée des élu-es, jusqu’à 15h pour les interpeller sur la gestion de la crise sanitaire liée à la dermatose. Le convoi retournera ensuite sur Vendargues pour la suite des événements. Covoiturage pour la journée ici

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Frontignan : soirée création de banderoles et d’affiches contre le projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) Montpellier-Perpignan, à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Lattes : groupe de parole pour les personnes ayant subi des violences sexuelles, sans homme cisgenre et à prix libre. Ce sera de 19h à 21h au 75 avenue de Boirargues. Inscription préalable nécessaire, par mail à alluard.caroline@gmail.com, par message au 06 66 02 04 78 ou au 06 17 75 37 42, ou ici.

Jeudi 8 janvier

La Coordination Rurale 34 se rendra sur une action de blocage de la frontière franco-espagnole à durée indéterminée co-organisée par la Confédération Paysanne et la CR. Rendez-vous dès 2h du matin à l’entrée d’autoroute Narbonne Sud ou à 3h du matin au péage du Boulou.

Frontignan : soirée autour de l’histoire du Comité Liquidant ou Détournant les Ordinateurs (CLODO), un groupe qui, au début des années 80, s’en prend à l’informatique, aux centres de données. Ce sera au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo, à partir de 18h30.

Samedi 10 janvier

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Dimanche 11 janvier

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Lundi 12 janvier

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. Dès 18h30 à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 13 janvier

Montpellier : apéro-goûter ouvert aux personnes transféminines, meufs trans et plus largement à toustes les déviant·e·x·s de genre et de sexe assigné·e·x·s garçon. Ce sera de 18h à 23h, au local associatif La Base, 15 rue Chaptal, accessible aux personnes à mobilité réduite. Accueil, goûter/apéro partagé, jeux, blagues et papotes de 18h à 19h30, puis discussions et ateliers sur l’hormonothérapie et l’auto-injection d’hormones, ainsi qu’une présentation de la caisse de solidarité transfem.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

