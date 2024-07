Cette semaine dans l’Hérault : discussions sur l’avenir du Nouveau Front Populaire, solidarités LGBTQIA+

Mercredi 10 juillet

Lodève : conférence et réunion sur une Sécurité Sociale de l’Alimentation avec Dominique Paturel, chercheuse et membre du collectif Démocratie alimentaire. Ce sera à partir de 18h à la Distillerie, rue de la sous-préfecture.

Montpellier : assemblée ouverte du NPA Anticapitaliste sur le thème « Après les élections, comment continuer le Nouveau Front Populaire ? », à partir de 18h30 au local du NPA, 32bis rue du Faubourg Boutonnet.

Montpellier : hommage rendu à la Ligue des Droits de l’Homme aux 80 parlementaires ayant refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain et aux martyrs de la Résistance. À 18h30 devant le Couvent des Ursulines, ancienne prison de la Gestapo, puis à 19h à l’espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc

Jeudi 11 juillet

Montpellier : discussion sur l’avenir du Nouveau Front Populaire à partir de 18h à La Carmagnole, 10 rue Haguenot

Frontignan : lecture en musique de chroniques de la vie quotidienne dans un squat d’accueil pour personnes exilées à la frontière franco-italienne, à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : discussion sur l’habitat collectif, de 19h à 21h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Samedi 13 juillet

Frontignan : week-end festif de fabrication collective d’objets de propagande anti-capitaliste. Les objets seront vendus à prix libre pour soutenir le projet de la Grève et de la CIBT. Ouvert à toute personne désireuse de fabriquer des colliers, amulettes, bracelets, affiches, jingles, stickers, etc… Sur place il y aura des perles et de quoi faire des stickers. À partir de 11h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : barbecue des Gilets Jaunes du rond-point Près d’Arènes pour la justice sociale, à partir de midi sur la rond-point

Montpellier : apéro-goûter en mixité choisie « pédé » (incluant cis, trans, NB et inter), à partir de 15h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Montpellier : forum ouvert sur les parcours d’étudiant.es étrangers.ères de 16h à 18h au local associatif

Montpellier : projection de courts métrages sur la représentation trans avec le collectif des Féroce Dolls, à partir de 18h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Dimanche 14 juillet

Frontignan : week-end festif de fabrication collective d’objets de propagande anti-capitaliste. Les objets seront vendus à prix libre pour soutenir le projet de la Grève et de la CIBT. Ouvert à toute personne désireuse de fabriquer des colliers, amulettes, bracelets, affiches, jingles, stickers, etc… Sur place il y aura des perles et de quoi faire des stickers. À partir de 11h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : cours de kurmanji, principal dialecte kurde, à partir de 14h30 au Centre Démocratique Kurde de la ville, 40 rue du Belvédère (ligne de tram 3 arrêt Pergola)

Lundi 15 juillet

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 16 juillet

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :