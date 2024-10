Cette semaine dans l’Hérault : événements anti-coloniaux, festival féministe et queer des savoirs faire techniques

Mercredi 16 octobre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Montpellier : Temps d’Ateliers et de Discussions Autogérés et Mortels (TADAM), dans le cadre du festival féministe et queer des savoirs-faire techniques La Tenaille. Ce sera de 20h à 22h au BIB Hackerspace, au 80 impasse Flouch, sans inscription préalable nécessaire, et en mixité choisie de genre sans hommes cis hétéros. Pour voir les ateliers prévus lors des différents TADAM ou en proposer, c’est par ici.

Jeudi 17 octobre

Montpellier : hommage aux algérien.nes victimes de la répression coloniale française, et en particulier aux mort.es du 17 octobre 1961, à 17h30 au pont Zuccarelli, à l’initiative du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP).

Frontignan : projection et discussion autour de l’extractivisme, avec le film « En el nombre del litio », dès 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Montpellier : soirée doc-vidéos et débat avec Brigitte Challande sur le thème « Gaza et journalisme : un naufrage sans retour » , suivie d’un « Fallait-pas », chacun apportant un truc à boire et/ou à manger, à partir de 20h au Centre Ascaso-Durruti, 6 rue Henri René. Brigitte Challande publie depuis maintenant plus d’un an des chroniques sur la vie quotidienne dans la bande de Gaza sous le feu de l’armée israélienne, à retrouver en intégralité sur les sites de l’International Solidarity Movement (ISM) et sur le média Altermidi.

Vendredi 18 octobre

Grabels : Temps d’Ateliers et de Discussions Autogérés et Mortels (TADAM), dans le cadre du festival féministe et queer des savoirs-faire techniques La Tenaille. Ce sera de 18h à 22h, sur un terrain agricole (Chemin du Redonnel, 34790 Grabels, point GPS : 43.64907322385187, 3.817059325004304), sans inscription préalable nécessaire, et en mixité choisie de genre sans hommes cis hétéros. Pour voir les ateliers prévus lors des différents TADAM ou en proposer, c’est par ici.

Samedi 19 octobre

Montpellier : journée de clôture du festival féministe et queer des savoirs-faire techniques La Tenaille, à la salle La Tendresse, au 80 impasse Flouch, sans inscription préalable nécessaire ou avec inscription sur place, et en mixité choisie de genre sans hommes cis hétéros. Au programme, un atelier sur la base de la sonorisation de concerts, de 10h à 13h. Puis un atelier de danse KRUMP de 13h à 14h. Dans le même temps aura lieu un atelier céramique de fabrication de sex toys, de 13h à 15h, et un atelier rap de 14h à 15h. Un espace de lecture individuelle et/ou collective pour enfants et pour adultes sera proposé de 14h à 18h. Un atelier de diagnostic auto aura lieu de 14h à 16h, ainsi que deux cessions d’échange sur les plantes et leurs propriétés médicinales, de 11h à 13h et de 15h à 17h. L’éclairage scénique sera exploré de 14h à 17h, la réparation créative de jeans de 14h à 16h30, la sérigraphie de 16h à 18h, la cartographie décoloniale de l’électronique de 14h à 16h. On pourra apprendre à dégoogliser son smartphone de 16h à 18h (sur Android). À 18h se tiendra l’Assemblée Générale de clôture du festival, avant le spectacle « Morsure » de la compagnie L’Involontaire dès 19h, le spectacle de danse « Tsef Zon(e) » de la compagnie C’hoari à partir de 20h30, et une performance de danse Krump d’Estelle Ntsende pour 21h15. À 22h commencera le concert de rap de Tahra, avant un DJ set et une performance live par LW2, CABALE et XDoll FemDJ dès 23h, elle-même suivie de l’after au BIB Hackerspace (même adresse).

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, à 18h40 (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Dimanche 20 octobre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Montpellier : spectacle de marionnettes sur la guerre d’Espagne, par Audrey Langellotti. Ce sera dès 16h au Centre Ascaso-Durutti, 6 rue Henri René. Tout public (Adultes et enfants à partir de 9 ans). Entrée libre et gratuite. Goûter (ou apéro…) partagé après la représentation.

Lundi 21 octobre

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Montpellier : discussion en présence d’un militant anarchiste argentin sur le thème « l’Extrême-droite au pouvoir en Argentine : 10 mois après, où en est-on ? ». Ce sera à le librairie La Mauvaise Réputation, 20 rue Terral, à l’initiative du groupe de l’Union Communiste Libertaire.

Mardi 22 octobre

Frontignan : chorale de chants de lutte de 18h à 20h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

