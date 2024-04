Cette semaine dans l’Hérault : grèves au CHU et à Renault, ciné-débat

Lundi 8 avril

Montpellier : les habitant.es et associations de Figuerolles sont convié.es à une Agora pour discuter de l’avenir du square Coursindel et de l’Atelier du Nord en vue d’un appel d’offre de la mairie à venir. Ce sera de 18h à 20h à la Maison pour Tous Joseph Ricôme, dans la salle de la comédie au rez-de-chaussée. (Contact : coursindel@metapierre.org)

Pont d’Hérault : assemblée de la Zone Publique de l’Étuve, un espace occupé situé au rez-de-chaussée d’une ancienne usine. Ce sera à 18h route de Ganges.

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch.

Mardi 9 avril

Montpellier : grève des agents de la sécurité incendie du CHU, avec un rassemblement à partir de midi devant le centre André Benech.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Mercredi 10 avril

Montpellier : grève des salarié.es de Renault à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), avec un rassemblement à partir de midi devant l’établissement.

Jeudi 11 avril

Montpellier : projection du film « On a marché », sur la marche des sans-papiers en 2020, organisée par Solidaires Étudiant.es et RUSF 34 à 18h15 à la salle Camproux de l’Université Paul Valéry.

Vendredi 12 avril

Prades-le-Lez : ciné-débat autour du film « Secrets toxiques », sur l’usage des pesticides, à la salle du Conseil de la mairie, organisé par la France Insoumise, avec les députés Sylvain Carrière et Sébastien Rome et un des acteurs du film, à partir de 18h30.

Montpellier : échecs entre dames et sans mecs cis, à partir de 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Montpellier : projection du documentaire « Le charme discret de la démocratie bourgeoise », au Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs, de 19h à 21h.

Samedi 13 avril

Montpellier : cantine de l’Association pour l’Égalité Sociale l’Autogestion et l’Entraide (AESAE). De 9h à 11h, cuisine collective à la Mauvaise réputation, 20, rue Terral. Puis service du repas à l’arrière des Jardins du Peyrou de 12h à 14h.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Lundi 15 avril

Lamalou-les-Bains : projection du film « La ferme des Bertrand » à 20h30 au cinéma L’Impérial.

Montpellier : cercle d’écoute féministe pour hommes, organisé par le Planning Familial 34 dans ses locaux montpelliérains, 48 boulevard Rabelais, de 19h à 21h. Inscription nécessaire ici.

