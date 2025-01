Cette semaine dans l’Hérault : grèves au Conseil Départemental et dans le social, soutien aux kanak

Mardi 28 janvier

Montpellier : atelier sur la contraception masculine, avec fabrication d’anneaux de contraception, de jockstraps et de serviettes lavables. De 18h à 21h dans les locaux du Planning Familial de l’Hérault, 48 boulevard Rabelais.

Frontignan : chorale militante « La Fausse Note », de 18h à 20h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Mercredi 29 janvier

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Jeudi 30 janvier

Montpellier : grève des salarié.es du Conseil Départemental de l’Hérault sur le dossier de la Protection Sociale Complémentaire (PSC). Rassemblement de midi à 14h sur le parvis du restaurant administratif d’Alco.

Béziers : grève des salarié.es du Conseil Départemental de l’Hérault sur le dossier de la Protection Sociale Complémentaire (PSC). Rassemblement de midi à 14h sur le parvis de l’Hôtel du Département de Béziers-Foch.

Montpellier : discussion sur le macronisme autour du travail de Marc Joly, l’auteur de “La pensée perverse au pouvoir”. L’événement est à l’initiative de l’association La Carmagnole, et aura lieu de 19h à 21h à la salle Fernand Pellotier, 15 place Zeus.

Montpellier : discussion sur le thème « Mobiliser l’outil juridique dans nos luttes », avec Elohane Durand, avocate spécialiste du droit à l’environnement, à partir de 19h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Vendredi 31 janvier

Montpellier : rassemblement appelé par la CGT Action Sociale, en soutien aux salarié.es du Centre d’Accueil et d’Examen des Situations (CAES) de l’association 2choseslune, en grève pour de meilleures conditions de travail et d’acceuil, et des personnes accueillies. Ce sera de 13h à 15h au 233 rue Marconi.

Samedi 1er février

Montpellier : discussion autour de la situation politique actuelle en Kanaky/Nouvelle-Calédonie, de celle des prisonnier·e·s et plus généralement des aspirations du mouvement indépendantiste kanak, à l’initiative de l’Union Communiste Libertaire (UCL), en présence de militant.es de l’Union Calédonienne (UC). Ce sera à partir de 16h à la librairie La Mauvaise Réputation, 20 rue Terral.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Dimanche 2 février

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Mardi 4 février

Villeneuve-les-Maguelone : projection du film « Notre guerre », sur les évènements des années 80 en Kanaky/Nouvelle-Calédonie, suivie d’une discussion avec l’association Ceini Hnyei. Ce sera à partir de 19h au théâtre Jérôme Savary (prix libre à partir de 2 euros)

