Cette semaine dans l’Hérault : hommage après l’attentat raciste de Trappes, procès d’un policier pour le meurtre de M. Gabsi, suites du mouvement Gen Z x GJ

Le 30 octobre 2026 se tiendra au tribunal judiciaire de Béziers dès 9h le procès d'un policier municipal accusé d'être impliqué dans le meurtre de Mohamed Gabsi
La mobilisation étudiante se poursuit quotidiennement sur Montpellier. Plus d’infos sur les comptes de mobilisation de la fac de sciences, ici, ou de la fac de lettres, là. Pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre, si les premiers rendez-vous sont déjà annoncés, il est probable que d’autres initiatives soient communiquées dans la semaine. Tenez-vous informé-es sur la carte des mobilisations du site 17octobregiletjaune.net, sur les comptes de la mobilisation étudiante montpelliéraine, ou plus largement sur les réseaux sociaux.
Lundi 26 octobre
Montpellier : rassemblement en hommage aux victimes de l’attentat raciste de Trappes, à 18h à Plan Cabanes
Béziers : rassemblement en hommage aux victimes de l’attentat raciste de Trappes, à 19h sur la place David d’Angers
Lunel : rassemblement en hommage aux victimes de l’attentat raciste de Trappes, à 19h devant la mairie
Mardi 27 octobre
Montpellier : atelier d’initiation à l’autodéfense en non mixité, à 19h30 au Loft des Assos, 77 rue du Faubourg Figuerolles. Infos et réservations au 07 74 61 74 47
Jeudi 29 octobre
Montpellier : rassemblement de soutien à une salariée du Comité d’Action Sociale de la SNCF (CASI) convoquée pour un arrêt maladie contesté par l’employeur devant le tribunal des Prud’Hommes de Montpellier à 13h (première audience reportée le 15)
Vendredi 30 octobre
Samedi 31 octobre
La Grande Motte : action de blocage prévue pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre, avec rendez-vous à 13h avenue du Grand Travers
Béziers : sitting devant la mairie à 14h pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre
Lodève : sitting devant la mairie à 14h pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre
Montpellier : sitting devant la mairie à 14h pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre
Lundi 2 octobre
Le Bosc : mobilisation contre le projet de mine de lithium à 18h devant la salle Jules Bral de Salleles-du-Bosc
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