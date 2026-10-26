Cette semaine dans l’Hérault : hommage après l’attentat raciste de Trappes, procès d’un policier pour le meurtre de M. Gabsi, suites du mouvement Gen Z x GJ

La mobilisation étudiante se poursuit quotidiennement sur Montpellier. Plus d’infos sur les comptes de mobilisation de la fac de sciences, ici, ou de la fac de lettres, là. Pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre, si les premiers rendez-vous sont déjà annoncés, il est probable que d’autres initiatives soient communiquées dans la semaine. Tenez-vous informé-es sur la carte des mobilisations du site 17octobregiletjaune.net, sur les comptes de la mobilisation étudiante montpelliéraine, ou plus largement sur les réseaux sociaux.

Lundi 26 octobre

Montpellier : rassemblement en hommage aux victimes de l’attentat raciste de Trappes, à 18h à Plan Cabanes

Béziers : rassemblement en hommage aux victimes de l’attentat raciste de Trappes, à 19h sur la place David d’Angers

Lunel : rassemblement en hommage aux victimes de l’attentat raciste de Trappes, à 19h devant la mairie

Mardi 27 octobre

Montpellier : atelier d’initiation à l’autodéfense en non mixité, à 19h30 au Loft des Assos, 77 rue du Faubourg Figuerolles. Infos et réservations au 07 74 61 74 47

Jeudi 29 octobre

Montpellier : rassemblement de soutien à une salariée du Comité d’Action Sociale de la SNCF (CASI) convoquée pour un arrêt maladie contesté par l’employeur devant le tribunal des Prud’Hommes de Montpellier à 13h (première audience reportée le 15)

Vendredi 30 octobre

Béziers : procès d’un policier municipal accusé du procès d’un policier municipal accusé du meurtre de Mohamed Gabsi , à 9h au tribunal judiciaire de Béziers

Samedi 31 octobre

La Grande Motte : action de blocage prévue pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre, avec rendez-vous à 13h avenue du Grand Travers

Béziers : sitting devant la mairie à 14h pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre

Lodève : sitting devant la mairie à 14h pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre

Montpellier : sitting devant la mairie à 14h pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre

Lundi 2 octobre

Le Bosc : mobilisation contre le projet de mine de lithium à 18h devant la salle Jules Bral de Salleles-du-Bosc

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