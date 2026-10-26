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Cette semaine dans l’Hérault : hommage après l’attentat raciste de Trappes, procès d’un policier pour le meurtre de M. Gabsi, suites du mouvement Gen Z x GJ

Julien Servent Publié le 26 octobre 2026 à 16:11
Le 30 octobre 2026 se tiendra au tribunal judiciaire de Béziers dès 9h le procès d'un policier municipal accusé d'être impliqué dans le meurtre de Mohamed Gabsi

La mobilisation étudiante se poursuit quotidiennement sur Montpellier. Plus d’infos sur les comptes de mobilisation de la fac de sciences, ici, ou de la fac de lettres, là. Pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre, si les premiers rendez-vous sont déjà annoncés, il est probable que d’autres initiatives soient communiquées dans la semaine. Tenez-vous informé-es sur la carte des mobilisations du site 17octobregiletjaune.net, sur les comptes de la mobilisation étudiante montpelliéraine, ou plus largement sur les réseaux sociaux.

Lundi 26 octobre

Montpellier : rassemblement en hommage aux victimes de l’attentat raciste de Trappes, à 18h à Plan Cabanes

Béziers : rassemblement en hommage aux victimes de l’attentat raciste de Trappes, à 19h sur la place David d’Angers

Lunel : rassemblement en hommage aux victimes de l’attentat raciste de Trappes, à 19h devant la mairie

Mardi 27 octobre

Montpellier : atelier d’initiation à l’autodéfense en non mixité, à 19h30 au Loft des Assos, 77 rue du Faubourg Figuerolles. Infos et réservations au 07 74 61 74 47

Jeudi 29 octobre

Montpellier : rassemblement de soutien à une salariée du Comité d’Action Sociale de la SNCF (CASI) convoquée pour un arrêt maladie contesté par l’employeur devant le tribunal des Prud’Hommes de Montpellier à 13h (première audience reportée le 15)

Vendredi 30 octobre

Béziers : procès d’un policier municipal accusé du meurtre de Mohamed Gabsi, à 9h au tribunal judiciaire de Béziers

Samedi 31 octobre

La Grande Motte : action de blocage prévue pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre, avec rendez-vous à 13h avenue du Grand Travers

Béziers : sitting devant la mairie à 14h pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre

Lodève : sitting devant la mairie à 14h pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre

Montpellier : sitting devant la mairie à 14h pour l’acte 3 de la mobilisation du 17 octobre

Lundi 2 octobre

Le Bosc : mobilisation contre le projet de mine de lithium à 18h devant la salle Jules Bral de Salleles-du-Bosc

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