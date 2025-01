Cette semaine dans l’Hérault : manifs pour la maternité de Ganges, contre la fascisation, mobilisations au CHU et dans le social

Lundi 13 janvier

Montpellier : goûter et apéro participatif ouvert aux personnes transféminines, meufs trans et plus largement à toustes les déviant·e·x·s de genre et de sexe assigné·e·x·s garçon, à partir de 18h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 14 janvier

Montpellier : rassemblement à partir de 9h devant le centre André Benech, à l’appel de la CGT CHU, pour dénoncer le manque de moyens et la situation critique des urgences de l’hôpital Lapeyronie.

Montpellier : dépôt d’articles en vue d’un convoi solidaire 2025 vers des lieux autogérés de Grèce, de 14h30 à 17h30 au Centre Ascaso-Durutti, 6 rue Henri René. Liste des articles demandés ici

Montpellier : conférence-débat sur le thème « Faut-il encore construire des routes ? Le cas du contournement ouest de Montpellier ». Avec François Mirabel, professeur d’économie, Mathias Reymond, maître de conférence, Céline Scornavacca du collectif Autrecom et Hugo Arnichand des Shifters. De 18h à 20h à l’amphi C200 de la faculté d’économie

Frontignan : chorale de lutte “La fausse note”, de 18h à 20h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Montpellier : cercle de parole entre personnes psychiatrisé.es, de 19h à 21h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Montpellier : projection payante du film « Au nom du père, du fils et des esprits », documentaire sur l’assaut de la grotte d’Ouvéa en mai 1988, où des gendarmes étaient retenus par des militant.es indépendantistes kanak, et qui coûtera la vie à 19 kanak et deux militaires. Suivie d’une discussion avec Benoît Trépied, anthropologue et chercheur au CNRS. À 20h au cinéma Utopia, 5 avenue du docteur Pezet.

Mercredi 15 janvier

Montpellier : projection-débat autour du film « Nous n’avons pas peur des ruines » de Yannis Yolountas, en présence du réalisateur, suivi d’un repas et d’un apéro participatif, à partir de 19h30 au Centre Ascaso-Durutti, 6 rue Henri René.

Jeudi 16 janvier

Montpellier : journée de mobilisation à l’appel de la CGT Action Sociale pour de meilleurs salaires et conditions de travail. Deux rassemblements : à midi devant le Conseil Départemental, puis à 14h devant le Corum, côté Esplanade.

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Frontignan : projection du documentaire « Les voix de la résistance ZAD A69 », qui fait entendre des voix des opposants zadistes, écureuils et locaux en lutte contre l’Autoroute A69 entre Toulouse et Castres, avec des images captées entre 2023 et 2024. La projection sera suivie d’une discussion sur les grands projets inutiles. Ce sera à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Vendredi 17 janvier

Montpellier : commémoration des 40 ans des assassinats d’Eloi Machoro et de Marcel Nonnaro, militant.es indépendantistes kanak abattu.es il y a 40 ans en Kanaky/Nouvelle-Calédonie par le GIGN, organisée par l’association Ceini Hnyei au tiers lieu Le Carrousel, 5 rue Saint Barthélémy (arrêt de tram Saint-Denis). Dès 16h, un espace d’exposition et de solidarité avec les prisonniers.ères politiques kanak sera ouvert. Puis à 18h30 la soirée commencera, avec d’abord la projection du film « la Nouvelle-Calédonie, l’invraisemblable verdict », sur le massacre de Hienghène (10 militant.es assassiné.es et les tueurs acquittés au titre de la « légitime défense préventive »). Ensuite viendra une conférence sur le thème « De 1984 à 2024 : comment des hommes politiques indépendantistes kanak se retrouvent catégorisés de “radicaux” du fait même de la dérive d’un état colonial ? », en présence de François Roux, avocat du FLNKS, Carole Machoro, sœur d’Éloi et élue UC/FLNKS, Gaston Nedenon, militant UC/FLNKS de Canala et Éric Soriano, maître de conférence et docteur en sociologie politique à l’université Montpellier 3.

Samedi 18 janvier

Ganges : manifestation festive pour la maintien d’un service maternité, accouchements et IVG, à 16h devant la clinique.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Montpellier : conférence-débat organisée par le Collectif de l’Appel de Beauchastel contre l’école numérique, constitué d’enseignants qui constatent dans leur métier les dégâts du développement du numérique à l’école, à partir de 20h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Dimanche 19 janvier

Montpellier : manifestation contre l’extrême-droite et la fascisation de la société, appelée par de nombreuses organisations de gauche, à 14h place de la Comédie. Elle sera suivie à 16h d’une assemblée générale au local associatif Le Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs.

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

