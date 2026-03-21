Cette semaine dans l’Hérault : rencontres autour des conditions de travail dans le secteur associatif, soirée de soutien aux familles explusées

Samedi 21 mars

Montpellier : soirée de soutien aux familles expulsées. Au programme : table ronde, repas arménien, buvette, expo, DJs pour petits et grands. De 18h à minuit au local La Gerbe, 19 rue Chaptal

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Dimanche 22 mars

Montpellier : discussion sur le thème « Construire la Commune de Montpellier : et si on s’y mettait dès maintenant ? ». Ce sera au Centre Ascaso-Durutti, 6 rue Henri René, à partir de 15h (lire notre article sur l’évènement ici)

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles, avec scéance de bricolage collectif dès 15h

Lundi 23 mars

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. Dès 18h30 à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 24 mars

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 2 je6 22 ou 06 42 35 98 11.)

Mercredi 25 mars

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles, avec scéance de bricolage collectif dès 15h

Montpellier : présentation du livre « lutter en rupture, lutter en solidarité », avec des auteurs du collectif juif antisioniste Tsedek, dès 19h à la librairie La Symbolique du Poulet, 13 rue des Soldats

Jeudi 26 mars

Montpellier : rencontre avec la section Asso-Solidaires 34 et arpentage (lecture collective) du livre “Te plains pas, c’est pas l’usine ! L’exploitation en milieu associatif”, à partir de 18h30 au local associatif Le Quartier Généreux, au 2 quai des Tanneurs

Montpellier : rencontre autour du livre « La guerre du vin. Montredon 1976 : à la vigne à la mort », en présence de son auteur Jean Phillipe Martin (lire notre interview avec Jean Phillipe Martin autour du mouvement agricole de l’hiver 2025 par ici). Ce sera dès 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue de la Palissade

Vendredi 27 mars

Lodève : édition 2026 de la Petite Fête de l’Arbre, à la salle Ramadier (programme par ici)

Samedi 28 mars

Lodève : édition 2026 de la Petite Fête de l’Arbre, à la salle Ramadier (programme par ici)

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

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