Cette semaine dans l’Hérault : soirée de soutien au Planning Familial, anniversaire des gilets jaunes et rassemblement contre les violences sexistes et sexuelles

Mardi 12 novembre



Montpellier : conférence-débat avec Félicien Faury, sociologue, auteur de “Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l’extrême droite” L’auteur présentera les résultats d’une enquête au long cours, menée dans la région PACA, sur des électeurs du Rassemblement national dans la région PACA. Ce sera à la Fac de Sciences, campus Triolet, dans l’amphi 5.06 à 13h15.

Frontignan : chorale de lutte “La fausse note”, de 18h à 20h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : assemblée Nouveau Front Populaire du quartier Clémnceau-Gambetta-Figuerolles, à 18h au bar Le Dôme, 2 avenue Georges Clémenceau

Montpellier : accueil des nouveaux et nouvelles d’Extinction Rébellion et des Soulèvements de la Terre, à 18h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Montpellier : soirée de soutien au Planning Familial de l’Hérault, avec la projection du film “Regarde, elle a les yeux grands ouverts”, sur l’histoire du Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception, puis une discussion avec Carine Favier. Buffet à prix libre. Ce sera dès 18h30 au local du NPA34, 32bis rue du Faubourg Boutonnet.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, à 18h40 (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 et 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Montpellier : cercle de parole entre personnes psychiatrisées, à 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal. S’inscrire sur le mail fol@riseup.net

Mercredi 13 novembre



Béziers : rassemblement féministe contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde du sport, à 8h30 devant le Tribunal Judiciaire, à l’appel du collectif Les Rosies

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.



Jeudi 14 novembre



Frontignan : atelier de préparation de slogans, de pancartes et autres matériels de propagande féministe pour la manifestation du 25 novembre, date de la journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles. Ce sera à 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.



Samedi 16 novembre



Agde : sixième anniversaire des Gilets Jaunes, au rond-point Hilaire Reynaud, ou rond-point du Césarion, dès 10h

Montpellier : sixième anniversaire des Gilets Jaunes, au rond-point Près d’Arènes, avec repas tiré du sac, musique, café, de midi à 16h

Montpellier : apéro avec le groupe Oxfam autour du changement climatique. Au programme : décryptage du rapport d’Oxfam « Changement climatique : nous ne sommes pas prêt⸱es ! », échanges autour de la justice climatique et des actions d’Oxfam, propositions d’actions avec Oxfam Montpellier. Ce sera à partir de 18h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Dimanche 17 novembre



Montpellier : demi-journée d’atelier pour devenir Street Médic, de 13h30 à 17h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal. Sur inscription, par ici. Précédé d’un repas partagé sur place à midi.

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.



Lundi 18 novembre



Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

