Cette semaine dans l’Hérault : soutien aux peuples kurdes et palestiniens, assemblée de la Coopérative Intégrale du Bassin de Thau

Mercredi 4 février

Montpellier : rassemblement de soutien au Rojava et au peuple kurde, à 16h à la préfecture

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles, avec scéance de bricolage collectif dès 15h

Samedi 7 février

Frontignan : assemblée générale mensuelle de la Coopérative Intégrale du Bassin de Thau, ouverte à toutes et tous, de 13h à 16h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : manifestation en soutien au Rojava et au peuple kurde, à 17h au Peyrou

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Dimanche 8 février

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles, avec scéance de bricolage collectif dès 15h

Sète : tournée méditerranéenne de solidarité internationaliste en soutien à Urgence Palestine & Thousand Madleens to Gaza. Au programme : table ronde sur le thème « Face au génocide en Palestine, les défis du nouvel internationalisme des peuples » avec des intervenant-es de Thousand Madleens to Gaza, Tsedek, Les Digitales ; lecture d’extraits du texte “Quatre heures à Chatila” de Jean Genet par Meta Carpenter ; vente d’affiches en riso à prix libre ; cantine à prix libre ; concert de Petit Copek & Saf Feh. De 19h à 22h30 au Cabaret Issanka, 3 rue Issanka.

Lundi 9 février

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. Dès 18h30 à La Tendresse, 80 impasse Flouch

