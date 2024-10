Cette semaine dans l’Hérault : venues d’Olivier Besancenot et d’Edwy Plenel, solidarité alimentaire

Lundi 21 octobre

Montpellier : distribution alimentaire à destination des étudiant.es dans le besoin, organisée par le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier (SCUM) en partenariat avec la Banque Alimentaire de l’Hérault et le CROUS Montpellier-Occitanie. Ce sera de 13h à 15h à la salle Jean Moulin (maison des étudiants, bâtiment T) de l’Université Paul Valéry.

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Sète : projection suivie d’un débat autour du film documentaire « Dimension horizontale » de Roberto Della Torre, sur les communs et les services publics, à l’initiative des Comités Locaux d’Attac Sète et Montpellier. Ce sera à 19h au local associatif « Le 51 », 51 rue Pierre Sémard.

Montpellier : discussion en présence d’un militant anarchiste argentin sur le thème « l’Extrême-droite au pouvoir en Argentine : 10 mois après, où en est-on ? ». Ce sera à 19h à la librairie La Mauvaise Réputation, 20 rue Terral, à l’initiative du groupe de l’Union Communiste Libertaire.

Mardi 22 octobre

Frontignan : chorale de chants de lutte de 18h à 20h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : conférence animée par Amnesty International sur le thème « LGBTI+ : mythes et réalités », à partir de 18h30 au Gazette Café, 6 rue Levat

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, à 18h40 (numéro à contacter si besoin : 07 68 91 11 23). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Mercredi 23 octobre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Montpellier : réunion publique à l’initiative des jeunesses anticapitalistes avec Olivier Besancenot. À 18h30 dans un lieu à préciser (secteur universités).

Montpellier : projection débat du documentaire « Rouge, le journal qui annonce la couleur » en présence d’Olivier Besancenot. À 20h30 au cinéma Utopia.

Jeudi 24 octobre

Frontignan : projection du film d’animation « Wardi », sur les réfugié.es palestinien.nes. Ce sera au local associatif La Grève, au 19bis boulevard Victor Hugo, à partir de 18h30. Entrée libre

Vendredi 25 octobre

Montpellier : « Comment refonder les liens entre l’Europe et le reste du monde ? ». Edwy Plenel, journaliste, cofondateur du site d’information Médiapart, présentera son nouvel ouvrage, « Le jardin et la jungle. Adresse à l’Europe sur l’idée qu’elle se fait du monde ». Ce sera de 19h à 21h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Samedi 26 octobre

Lavérune : projection du film « Secrets toxiques », sur les pesticides. Ce sera à partir de 16h à la salle de la Vieille Porte du Château de Lavérune. Entrée libre.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, à 18h40 (numéro à contacter si besoin : 07 68 91 11 23). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Dimanche 27 octobre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Lundi 28 octobre

Montpellier : goûter/apéro des Féroces Dolls, ouvert aux personnes transféminines, meufs trans et plus largement à toustes les déviant·e·x·s de genre et de sexe assigné·e·x·s garçon. Avec jeux, présentation du collectif, groupe de parole sur la transphobie, trans-mission sur l’auto-injec d’œstro si besoin. De 18h à 22h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

