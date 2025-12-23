CHU de Montpellier : la CGT craint une suppression de 1 200 postes à cause de l’IA

La semaine dernière, lors du Comité Social d’Établissement, du CHU de Montpellier, la direction a annoncé un plan d’intégration de l’intelligence artificielle dans le fonctionnement de l’hôpital. Selon la CGT, cet outil pourrait mener à la suppression de 1 200 postes sur cinq ans, soit 10% des effectifs du CHU

“On essaie de déshumaniser notre hôpital” , fustige Pierre Renard, délégué CGT du CHU de Montpellier, à la sortie du Comité Social d’Établissement le 16 décembre dernier. “On nous a demandé de nous positionner pour ou contre l’intelligence artificielle”, explique-t-il. En effet, la direction de l’hôpital argue que le déploiement de l’IA va permettre aux professionnels “de récupérer du temps utile auprès des patients ou pour des tâches auxquelles ils prêtent plus de valeur“.

“Nous ne sommes pas contre l’innovation et l’intelligence artificielle, mais contre ses dérives”, souligne Pierre Renard, qui dénonce une suppression de “1 200 postes sur cinq ans”, soit 10% des effectifs, avec en priorité, des agents du service administratif. “Ils ne font pas que remplir des lignes, ils ont aussi un rôle d’aiguillage et de réassurance pour les patients”, détaille le syndicaliste dans une vidéo publiée sur Instagram.

Cette annonce de la direction du CHU intervient dans un contexte de vote de budget d’austérité à l’Assemblée Nationale, prévoyant 3,6 milliards d’euros de coupes budgétaires dans l’hôpital public. Pour la CGT, l’introduction de l’IA au CHU pourrait donc servir à justifier un plan social pour réaliser des économies.

