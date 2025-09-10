Gard : le mouvement “On bloque tout” soutient la grève de l’ESAT de la Tessone

Dans le Gard, en Sud-Cévennes, le mouvement “On bloque tout” apporte son soutien à la grève de l’Établissement médico-social de travail protégé (ESAT) de la Tessone, domicilié à Molières-Cavaillac. Le mouvement est mené à la fois par le personnel et par les résidents pour dénoncer les agissements de la direction : non-remplacement des arrêts de travail, dégradation de la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, salaires qui stagnent… Une centaine de personnes ont occupé un rond-point près de l’ESAT à Avèze ce matin du 10 septembre, avec tractage de la CGT aux automobilistes, et une délégation syndicale est reçue en sous-préfecture.

Au Vigan, à deux pas, plus d’une centaines de personnes sont au rond-point historique des gilets jaunes, avec cantine, barnum et une assemblée populaire à 18 heures, pour organiser la poursuite de la mobilisation.

Au Vigan, le mouvement “On bloque tout” s’est installé, ce 10 septembre 2025, aux abords du rond-point qui était occupé par les gilets jaunes

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON