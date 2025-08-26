Hérault : le sénateur Hussein Bourgi critique les juges qui autorisent les manifestations pro-Palestine

Après la manifestation pro-Palestine du 23 août à Montpellier, le sénateur PS Hussein Bourgi s’est fendu d’un message sur X (ex-Twitter) pour “soulever la responsabilité personnelle des juges qui autorisent ces défilés”. L’association la Libre Pensée a réagi en dénonçant “un appel à la remise en cause de la justice administrative”

Le sénateur Hussein Bourgi est-il en train de remettre en cause la fameuse“indépendance de la justice” de nos démocraties libérales ? Après la manifestation de soutien à la Palestine de Montpellier du 23 août, l’élu PS, habitué de la très contestée “journée de Jérusalem” qui a lieu chaque année à Montpellier au mépris du droit international, s’est fendu d’un post sur X (anciennement Twitter) pour interpeller Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur et Gérald Darmanin, ministre de la justice : “Si des violences à caractère antisémite surviennent à l’occasion de ces manifestations hebdomadaires, peut-être faudra-t-il soulever la responsabilité personnelle des juges qui autorisent ces défilés ?”

A noter que le tribunal administratif de Montpellier, le 15 février dernier, a cassé un arrêté préfectoral d’interdiction de manifestation pro-Palestinienne au motif que “le préfet de l’Hérault ne justifie pas de l’existence de risques de troubles à l’ordre public qui résulteraient de la tenue d’un rassemblement sur la Place de la Comédie des manifestants au début et à la fin de leur manifestation”. Mais pour Hussein Bourgi, peu importe : appeler au boycott d’une crêperie qui sponsorise chaque année la “journée de Jérusalem, capitale une et indivisible du peuple juif”, comme ce fut le cas lors de la manifestation du 23 août, relève d’une “violence à caractère antisémite” qu’il conviendrait de faire cesser.

Une “pression sur les juges”

L’association La Libre Pensée, très active dans les manifestations de soutien à la Palestine sur Montpellier, a réagi dans un communiqué aux propos du sénateur en l’accusant de vouloir exercer “une pression sur les juges”. “Outre que les juges n’autorisent pas les rassemblements, mais contrôlent la légalité des arrêtés préfectoraux, ceci est un appel à une remise en cause de la justice administrative. […] Hussein Bourgi considérant que toutes les manifestations soutenant la Palestine à Montpellier sont de fait “antisémites”, c’est donc un appel à la répression et à l’attaque en direction des juges. Cette dérive anti-républicaine est un danger pour les libertés et la liberté d’expression”, écrit l’association, qui demande le retrait de ces propos.

Danger !

Suite aux propos de Hussein Bourgi demandant de nouvelles interdictions pour les manifestations Palestines et une pression sur les juges : position de la LP34. pic.twitter.com/dhjmLvqrpn — Libre Pensée 34 (@LibreGroupe) August 25, 2025

