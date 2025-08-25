Social
Cette semaine dans l’Hérault :  préparation du 10 septembre, soutien à la Palestine et aux militant-es kanak réprimé-es

Julien Servent Publié le 25 août 2025 à 20:51 (mis à jour le 25 août 2025 à 21:25)


Lundi 25 août


Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques (ou autres) avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch


Mardi 26 août


Montpellier : atelier de fabrication d’anneaux de contraception, de jockstraps et de serviettes lavables. De 18h à 21h dans les locaux du Planning Familial de l’Hérault, au 48 boulevard Rabelais. Plus d’infos par ici


Montpellier : assemblée générale de préparation de la mobilisation du 10 septembre, à partir de 18h30 sur les marches du Corum, côté esplanade Charles de Gaulle

Mercredi 27 août

Montpellier : réunion du groupe de travail sur les cantines populaires autour du mouvement du 10 septembre, à partir de 19h30 à la librairie La Symbolique du Poulet, 13 rue des Soldats. Rendez-vous à 18h au même lieu pour fabriquer des banderoles


Vendredi 29 août


Clermont-l’Hérault : rassemblement devant l’accueil du Centre Hospitalier à 13h à l’appel de la CGT à l’occasion d’une journée de grève pour de meilleures conditions de travail et plus de respect du syndicalisme dans l’établissement

Montpellier : Mama Stock festival en soutien à SOS Méditerranée, au parc Montcalm. Programmation complète ici


Samedi 30 août


Agde : rendez-vous des gilets jaunes au rond-point Fernand Reynaud, près de l’Hyper U, de 10h à 12h

Montpellier : bingo de soutien aux sept responsables kanak de la Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT) inquiété-es par la justice française, organisé par l’association Ceini Hnyei à partir de 11h au local de la gauche écosocialiste, 14 rue du commerce. Restauration sur place à des prix abordables (maximum 5 euros). Atelier d’écriture aux prisonniers politiques et espace de vente de produits culturels 

Le Vigan : réunion publique de préparation à la mobilisation du 10 septembre, à partir de midi au parc des Châtaigniers


Montpellier : rassemblement de soutien au peuple palestinien à l’appel de BDS/UP Montpellier, à 17h30 place de la Comédie

Montpellier : Mama Stock festival en soutien à SOS Méditerranée, au parc Montcalm. Programmation complète ici


Dimanche 31 août


Montpellier : bingo de soutien aux sept responsables kanak de la Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT) inquiété-es par la justice française, organisé par l’association Ceini Hnyei à partir de 11h au local de la gauche écosocialiste, 14 rue du commerce. Restauration sur place à des prix abordables (maximum 5 euros). Atelier d’écriture aux prisonniers politiques et espace de vente de produits culturels

Montpellier : Mama Stock festival en soutien à SOS Méditerranée, au parc Montcalm. Programmation complète ici

