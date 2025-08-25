CultureSociete
 En Bref

Montpellier : le Mama Stock Festival revient ce week-end en soutien à SOS Méditerranée

Le Poing Publié le 25 août 2025 à 10:39
e Mama Stock Festival est un évènement gratuit en soutien à S.O.S. Méditerranée. (Photo : Louis Blanchard : DR)

Le Mama Stock Festival revient au parc Montcalm du 29 au 31 août pour sa 8ᵉ édition. Gratuit et ouvert à tous, l’événement propose trois jours de concerts, spectacles, expositions, tables rondes et animations familiales. Comme chaque année, il s’affiche en soutien à l’ONG SOS Méditerranée, qui mène des opérations de sauvetage en mer

Porté par l’association MamaSound, le festival se veut pluridisciplinaire et éco-responsable. Plus d’une centaine d’artistes et acteurs locaux sont attendus, avec une programmation musicale allant de la fanfare au reggae en passant par la chanson engagée. Parmi les têtes d’affiche figurent Mo’ Kalamity, Alee & Mourad Musset (La Rue Kétanou), Mauvaise Bouche ou encore Mango Mango.

Le public pourra aussi découvrir un village associatif réunissant une trentaine d’organisations (une partie de la rédaction du Poing tiendra un stand pour y vendre nos journaux papiers à prix libre, n’hésitez pas à venir nous voir), une galerie d’art éphémère, un espace enfants enrichi, ainsi que des stands de restauration. Malgré la fermeture du service Hérault Matériel Scénique, le festival a pu être maintenu grâce à la solidarité d’associations locales.

👉 Programmation complète ici

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :

JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON

ARTICLE SUIVANT :

Le Mas Nicolas menacé de fermeture : l’association La Cinquième Saison lance un appel à l’aide
Commander le dernier numéro papier du Poing ! Voir tous les numéros papier
AGORA
25/08/2025

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | A Gaza la mer témoin de la tragédie et de la pauvreté des pêcheurs

 24/08/2025

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | Les voix des femmes à Gaza : force et résilience au cœur de la destruction

 23/08/2025

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | Urgence!!!L’invasion de Gaza ville a commencé !!!

 VOIR TOUS LES ARTICLES DE L'AGORA PROPOSER UN ARTICLE
DESSINS
VOIR TOUS LES DESSINS ABONNEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER
AGENDA

Aucun événement à venir

VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE L'AGENDA
RÉSEAUX SOCIAUX