Montpellier : le Mama Stock Festival revient ce week-end en soutien à SOS Méditerranée

Le Mama Stock Festival revient au parc Montcalm du 29 au 31 août pour sa 8ᵉ édition. Gratuit et ouvert à tous, l’événement propose trois jours de concerts, spectacles, expositions, tables rondes et animations familiales. Comme chaque année, il s’affiche en soutien à l’ONG SOS Méditerranée, qui mène des opérations de sauvetage en mer

Porté par l’association MamaSound, le festival se veut pluridisciplinaire et éco-responsable. Plus d’une centaine d’artistes et acteurs locaux sont attendus, avec une programmation musicale allant de la fanfare au reggae en passant par la chanson engagée. Parmi les têtes d’affiche figurent Mo’ Kalamity, Alee & Mourad Musset (La Rue Kétanou), Mauvaise Bouche ou encore Mango Mango.

Le public pourra aussi découvrir un village associatif réunissant une trentaine d’organisations (une partie de la rédaction du Poing tiendra un stand pour y vendre nos journaux papiers à prix libre, n’hésitez pas à venir nous voir), une galerie d’art éphémère, un espace enfants enrichi, ainsi que des stands de restauration. Malgré la fermeture du service Hérault Matériel Scénique, le festival a pu être maintenu grâce à la solidarité d’associations locales.

👉 Programmation complète ici

