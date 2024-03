L’ancien préfet de l’Hérault dans le viseur de l’État après une remise de médaille à Bardella par un CRS

Désormais préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutouh fait l’objet d’une demande de rapport administratif pour avoir autorisé une rencontre entre le chef de file du Rassemblement National et une compagnie de CRS, qui a été filmée par un député RN. Normalement, les visites de parlementaires dans des lieux de privation de libertés doivent se faire sans presse ni communication

Loin du cœur mais près des yeux. Même parti de l’Hérault, le préfet-bulldozer Moutouh fait encore parler de lui. A peine arrivé dans les Alpes-Maritimes, il a interdit les manifestations de soutien à la Palestine en dépit de de la décision du tribunal administratif.

Celui qui avait fait l’éloge de Robert Ménard dans la presse locale (et qui avait participé à une messe chrétienne avec lui), est une nouvelle fois au coeur d’une polémique liée à l’extrême-droite : le 19 février dernier, Bryan Masson, député RN des Alpes-Maritimes, publie une vidéo sur Twitter où l’on voit Jrodan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux Européennes, recevoir une médaille de la part d’un CRS.

Mais dès le lendemain, colère au Ministère de l’Intérieur, qui demande un rapport administratif sur cette visite : Le ministre « a rappelé strictement aux préfets les règles qui valent pour tout parlementaire : les parlementaires peuvent visiter les lieux de privation de liberté, comme la loi l’autorise, mais sans presse et sans communication. Ce n’était pas le cas ici », selon le Monde, à partir d’une dépêche AFP.

S’il fallait une preuve de plus pour dire que ce préfet, que nous avons toujours qualifié dans nos colonnes de “très à droite”, prend décidément beaucoup de libertés sur sa fonction (et parti par la même occasion), la voilà…

