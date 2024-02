Salon Sésame à Nîmes : le partenariat de Midi Libre compromis, quid de la Gazette ?

Selon nos informations, le partenariat entre Midi Libre et le sulfureux salon du bien-être qui aura lieu du 1er au 3 mars serait compromis après la publication de notre enquête sur le sujet. Pendant ce temps, chez la Gazette, on offre des places pour aller voir médecin antivax, auteur homophobe et “thérapeutes” suivis par la Miviludes…

On vous en parlait la semaine dernière dans nos colonnes : Midi Libre s’est associé, dans le cadre d’un partenariat, avec un salon du bien-être aux invités pour le moins controversés : le médecin antivax Christian Peronne, le “journaliste” propagateur de fake-news complotistes Pierre Jovanovic, ou encore le “rebirtheur” Jacques Martel, qui explique dans son livre que le sida serait lié à “la race noire”.…

Selon nos informations, le mail d’alerte que nous avons adressé à la rédaction et au service pub aurait un peu gêné aux entournures le quotidien possédé par Jean-Michel Baylet (dont la famille a collaboré avec Pétain et les nazis, oui ce n’est pas lié avec le sujet, mais ça fait jamais de mal de le rappeler), qui aurait décidé de pas tenir un stand pour vendre des abonnements au journal sur place, comme cela avait été prévu.

De son côté, la Blazette de Montpellier (surnom que nous avions trouvé à la Gazette lors d’un article consacré à ce média), n’a rien trouvé de mieux à faire, que… d’offrir 30 places pour ce salon dans son “Gazette Club” de l’édition de la semaine dernière. Mais que font les services pub de ces journaux ? Ne vérifient-ils pas en amont qui sont les intervenants des évènements dont ils se font le relais ? A noter que France Bleu Gard Lozère est également partenaire de l’évènement. Si même l’audiovisuel public s’y met… Peut-être que finalement, ce sommes nous, au Poing, qui sommes à côté de la plaque, et qui ferions mieux d’aller ouvrir nos chakras grâce à des soins quantiques célestes et chamaniques ? (quoique, si c’est pour finir faire du journalisme” feelgood” et complaisant avec le pouvoir comme certains médias locaux, on s’en passera…)



Contacté, Pierre Serre, directeur de publication de l’hebdo local du jeudi, n’a pas répondu à nos sollicitations.

