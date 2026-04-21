Les aides à domicile de la CGT mobilisées à Montpellier et Béziers

Des aides à domicile ont manifesté ce mardi 21 avril devant les hôtels du Département à Montpellier et Béziers pour dénoncer la précarité de leurs conditions de travail et réclamer une revalorisation des salaires

À l’appel de la CGT, des aides à domicile se sont rassemblées ce mardi 21 avril devant les hôtels du Département à Montpellier et Béziers. En cause, des conditions de travail jugées de plus en plus difficiles par les professionnelles du secteur. « Le quotidien ce ces travailleuses, ce sont des salaires insuffisants, des frais de déplacement en hausse, des temps de déplacement non reconnus, des journées morcelées et épuisantes, un manque de respect et de reconnaissance », dénonce le syndicat.

La hausse des prix du carburant, accentuée par les tensions liées à la guerre en Iran et les perturbations autour du détroit d’Ormuz, pèse particulièrement sur ces salariées contraintes de multiplier les trajets. Les manifestantes revendiquent notamment une revalorisation des salaires, une augmentation des indemnités kilométriques, une amélioration des conditions de travail, ainsi qu’une meilleure reconnaissance de leur métier et du temps de travail effectif.

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