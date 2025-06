Environ 400 personnes ont manifesté leur solidarité avec le peuple palestinien à Montpellier dans le quartier de La Paillade ce samedi 14 juin, en saluant la flottille de la liberté et les différents convois internationaux visant à forcer le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza

Ces derniers jours les initiatives de solidarité avec la Palestine se multiplient dans les rues de Montpellier. Samedi 14 juin, après un rassemblement intersyndical devant la préfecture et deux nuits d’occupation de la place de la Comédie, une nouvelle manifestation démarrait en fin d’après-midi de Saint-Paul.

Environ 400 personnes ont fait le tour du quartier de La Paillade, derrière des banderoles affirmant le caractère génocidaire de l’attaque israélienne sur la bande de Gaza, ou proclamant, après l’attaque israélienne sur l’Iran que « le sionisme c’est la guerre ».



Dans les rues du quartier ont résonné des clameurs désignant les maux accablants les palestinien-nes : « l’apartheid, y’en a marre ; les checks-points, y’en a marre ; les massacres, y’en a marre ; la Ligue Arabe, y’en a marre ». Un dernier point qui résonne particulièrement avec l’actualité récente, alors que deux initiatives internationales visant à forcer le blocus de l’aide humanitaire imposé à la bande de Gaza se trouvent bloquées en Lybie et en Égypte.

La caravane « Soumoud », formée de dizaines d’autocars et de centaines de voitures parties de Tunis, pour plus de 1500 participant-es, est bloquée dans la ville de Syrte par les autorités libyennes. En Égypte, c’est la Marche pour Gaza, qui devait partir du Caire, qui a dû être annulée suite à une intense répression. Plus de 200 militant-es étrangers-ères pro-palestiniens ont été expulsé-es du territoire, tandis que d’autres témoignent d’arrestations, de confiscations de pièces d’identité et de violences perpétrées sur les activistes par la police égyptienne.

Le média français Blast consacrait d’ailleurs ce dimanche 15 juin une brève à la « disparition préoccupante » du Docteur Hichem El Ghaoui, ressortissant français, et un des principaux organisateurs de la Marche pour Gaza.

C’est ce contexte de mobilisations internationales que sont venues salué les prises de parole de la fin de la manifestation pailladine, sur le Grand Mail. « Il y a une force que personne ne peut arrêter : les peuples », a proclamé une membre du collectif BDS Montpellier, faisant également référence à la flottille de la liberté et à l’aventure du Madleen. « Les peuples se soulèvent là où les gouvernements trahissent ».

La manifestation s’est conclue sur un appel d’une membre du comité universitaire pour la Palestine à rejoindre l’occupation de la place de la Comédie, menée tous les soirs à partir de 20 heures par des personnes d’horizons divers.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON