Montpellier : 2 000 personnes manifestent en soutien à la flottille de la liberté

Après un premier rassemblement ce dimanche 8 juin, ce sont 2 000 personnes qui ont manifesté dans les rues de Montpellier ce lundi 9 juin, en soutien de la flottille pour la liberté en approche de Gaza, avec à son bord notamment l’eurodéputée France Insoumise Rima Hassan, la militante écologiste Greta Thunberg et une dizaine d’humanitaires, arrêtés par l’état d’Israël

Dans la nuit de dimanche à lundi, Madleen, le bateau de la flottille de la liberté, chargé de briser symboliquement le blocus ciblant la bande de Gaza en apportant des vivres, a été stoppé en mer par l’armée israélienne. Avec à son bord notamment l’eurodéputée France Insoumise Rima Hassan, la militante écologiste Greta Thunberg, et une dizaine d’humanitaires. À Montpellier, ce sont entre 1 500 et 2 000 personnes qui ont manifesté pour les soutenir ce lundi soir.

“C’est une piraterie d’État, une violation du droit maritime et du droit humanitaire”, tonne Manu, militant de BDS (boycott désinvestissements sanction, association non-violente de soutien à la Palestine), ce lundi 9 juin sur la place de la Comédie, devant environ 1 500 personnes. “Macron n’a toujours pas exigé l’eut libération, il est complice”, ajoute le militant.

Nathalie Oziol, députée LFI de l’Hérault. Appelle quant à elle l’État français à “condamner fermement ces agressions et à faire respecter le droit international”. Côté montpelliérain, elle demande à Michael Delafosse, maire “socialiste” de Montpellier, de suspendre le jumelage de la commune avec la ville israélienne de Tibériade, comme le demande une partie de l’opposition municipale.

Le maire de Montpellier avait déjà dû reculer sur la “journée de Jérusalem, capitale une et indivisible de l’État d’Israël“, célébrée chaque année en présence des barons socialistes locaux, au mépris du droit international, qui prévoit un partage de la ville sainte. Sous pression de son aile gauche et du mouvement de soutien à la Palestine, il avait déclaré en avril dernier que cette journée ne se tiendrait plus dans un lieu public, comme c’était le cas avant, au domaine de Grammont.

Domaine de Grammont que les militants investiront les militants de BDS le 22 prochain à l’occasion d’un pique-nique accompagné d’animations politiques pour célébrer “la journée d’Al-Qods” (nom arabe de Jérusalem).

