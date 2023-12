Montpellier : “des profils bizarres”, un congrès de médecine intégrative annulé

L’Association de défense des familles et de l’individu victimes de sectes de Montpellier a alerté l’Ordre des médecins, conduisant à l’annulation de l’événement en présentiel “Integr Expo”, prévu du 17 au 20 décembre au Corum de Montpellier. Parmi les intervenants, un “antivax notoire” et un représentant d’un courant ésotérique controversé

Le Poing l’évoquait vendredi dernier dans ses colonnes : les journées internationales de l’Observatoire des pratiques professionnelles en santé intégrative (OPPSI), une association de promotion de cette médecine, devaient se tenir du 17 au 20 décembre au Corum, à Montpellier. La médecine intégrative désigne le recours simultané à la médecine fondée sur les faits scientifiques et aux médecines alternatives dans le suivi d’un patient. Objectif : ne plus prendre en compte seulement l’aspect physiologique du patient, mais aussi son vécu et sa sensibilité, et agir dans le domaine de la prévention en santé (au niveau de l’alimentation, par exemple) et plus seulement intervenir sur des symptômes. L’événement a finalement été annulé. Selon Midi Libre,“vendredi 15 décembre, la réservation des salles a été annulée : les organisateurs n’étaient pas joignables pour justifier leur casting et n’avaient, en plus, pas versé le moindre centime d’arrhes.” Contactés, les organisateurs n’ont pas répondu aux sollicitations du Poing.

“Mélange des genres sulfureux”

Les raisons de l’annulation viennent vraisemblablement de la présence d’intervenants pour le moins controversés. C’est en tout cas ce qu’a fait remonter L’Association de défense des familles et de l’individu victimes de sectes de Montpellier à l’Ordre National des médecins : le Docteur Ali Benzaine, docteur en pharmacie, qui avait déclaré notamment « Pour moi, cette pandémie de Covid-19 n’est qu’une étape vers un pouvoir global qui peut aboutir à une société dite totalitaire, une nouvelle forme de totalitarisme que nous n’avons jamais connu. » On peut également citer Docteur Philippe Barthelet, qui devait animer l’atelier homéopathie et spiritualité qui a pu indiquer : “Les trois règnes de l’Amour”, le minéral, le végétal et l’animal conduise l’homéopathe à cette voie unique que l’on appelle “Amour”. Plus détonnant encore, un médecin anthroposophe : Robert Kempenich.

Mouvement spirituel et ésotérique fondé au début du XXe siècle par l’occultiste autrichien Rudolph Steinner, l’anthroposophie a fait l’objet de nombreuses saisines auprès de la Miviludes. Ce courant ésotérique se décline en plusieurs aspects, notamment l’agriculture (avec la pratique de la biodynamie), des thèses raciales (les « blancs » et « aryens » seraient plus capables que les autres de s’élever spirituellement), la médecine (la maladie découle d’une destinée karmique, indissociable des erreurs et des pêchés commis par le patient dans l’une de ses vies antérieures), ou encore l’éducation, par le biais des écoles Rudolf-Steiner, souvent accusées d’endoctrinement, d’abus ou de racisme.

Mais la Miviludes, dans son rapport de 2021, évoque des potentielles « dérives thérapeutiques” de la médecine anthroposophique : incitation à soigner le cancer avec des injections d’extrait de gui, remplacement de traitements médicaux par de l’homéopathie… Parmi les croyances des médecins anthroposophiques citées dans le rapport et compilées dans un article de la Tribune de Lyon sur la question, on retrouve des affirmations telles que : « le cœur n’est pas une pompe », « il n’y a pas de nerfs moteurs », « tricoter donne de bonnes dents », « il ne faut pas trop se laver pour ne pas user nos forces éthériques », « trop stimuler l’intelligence des enfants provoque le nanisme », « les tâches de rousseur sont le signe qu’on était des idiots dans notre vie antérieure », « les dents sont les métamorphoses de nos orteils et les mâchoires de nos jambes », etc.

Contacté , Philippe Cathala, président de l’ordre des médecins de l’Hérault, réagit : “On nous a signalé l’évènement, on a donc prévenu la Préfecture et l’Agence Régionale de Santé”. (laquelle n’a pas répondue à nos sollicitations). “On a vu des profils bizarre avec par exemple un antivax notoire, c’est un mélange des genre un peu sulfureux. Et des médecins rennomés du CHU de Montpellier qui figuraient parmi la liste des intervenants ont dit avoir été piégés, et n’étaient pas au courant de la teneur du congrès. On est particulièrement vigilant sur cette médecine intégrative, sur laquelle il faut être prudent, comme le rappelle un rapport de l’ordre national des médecins, paru cette année.“

Cette polémique intervient dans un contexte où le Sénat a adopté un projet de loi contre les dérives sectaires. Certains observateurs, comme Grégoire Perra, lanceur d’alerte au sujet de l’anthroposophie, déplorent un allègement du texte initial, qui créeait un délit spécifique pour les dérives en matière de santé. L’amendement a été retiré.

Elian Barascud

