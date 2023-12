Montpellier : la solidarité avec les grévistes d’Onet encore d’actualité

Après 80 jours d’une grève partiellement victorieuse, le comité de soutien aux grévistes d’Onet reste actif. Une soirée de soutien destinée à échanger et à remplir les caisses de grève aura lieu à la librairie La Mauvaise Réputation ce jeudi 21 décembre

Le Poing revenait le 6 décembre sur l’aventure des salarié.e.s d’Onet, entreprise en charge du netoyage au CHU de Montpellier, en grève pendant 80 jours pour des augmentations de salaires et contre un dispositif de pointage intrusif. Aventure qui aura pris une tournure toute particulière avec la formation, à l’appel de Révolution Permanente, d’un comité de soutien particulièrement actif, rassemblant notamment le parti de gauche, le NPA, la France Insoumise, la gauche éco-socialiste, un collectif féministe de Montpellier et quelques gilets jaunes du rond-point de près-d’arènes.

Même si les grévistes ont obtenu via des négociations avec la direction, une prime exceptionnelle de 650 euros et un allègement du dispositif de traçage, et que le travail ait repris, le comité de soutien reste actif.

Une soirée de soutien est organisée ce jeudi 21 décembre à la librairie La Mauvaise Réputation, rue Terral, par l’Union Communiste Libertaire et l’Association pour l’Égalité Sociale, l’Autogestion et l’Entraide (AESAE). Objectif : ouvrir un espace d’échange sur cette lutte exemplaire avec grévistes, syndicalistes, et membres du comité de soutien, et remplir les caisses de grève. A partir de 19 heures, seront donc proposés musique, discussions et repas à prix libre.

Si les caisses de grève ont été largement abondées grâce aux différentes initiatives solidaires ces dernières semaines (tombolas, cagnotte en ligne, cantines, ventes de biscuits sur les marchés, concerts…), mais aussi grâce aux dons de différents syndicats, parlementaires ou organisations politiques, beaucoup du manque à gagner lié au mouvement reste à la charge des grévistes.

A noter que ce mercredi 20 décembre, le cinéma Utopia organise une projection du documentaire “le balai libéré”, qui racontent l’histoire d’une autre lutte de salariées du nettoyage, en compagnie de Philippe Poutou. Projection prévue à 20 heures, également en soutien des salariées d’Onet.

