Montpellier : le Quartier Généreux dénonce l’interdiction municipale d’installer un frigo solidaire

Le café associatif, situé dans le quartier Albert 1er, s’est vu refuser par la municipalité de Montpellier l’installation d’un frigo solidaire devant sa vitrine. Ses bénévoles dénoncent un “espace public géré comme un centre commercial” et ont annoncé lancer une journée de mobilisation autour de l’alimentation ce samedi 24 mai

Un frigo solidaire, c’est un réfrigérateur en libre accès qui permet à tout un chacun de prendre ou déposer des aliments librement, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et de créer de la solidarité pour les plus précaires. Le Quartier Généreux, café associatif du quartier Albert 1er, souhaite en installer un devant sa vitrine. Mais dans un communiqué paru le 18 mai, les bénévoles expliquent : “Pour installer le frigo dans l’espace public […] nous avons besoin d’une autorisation d’étalage. Une démarche administrative pourtant refusée au motif que l’espace public est réservé à la présentation des produits vendus à l’intérieur du “commerce”. Malgré plusieurs relances auprès des élu·es et des services, toutes nos demandes pour en discuter de vive voix sont rester sans réponse ! Ce silence administratif pèse lourd et témoigne d’une indifférence criante envers les personnes qui en ont cruellement besoin mais aussi envers les initiatives solidaires et la liberté associative !”

Une décision qui fait suite à un précédent refus de la mairie de Montpellier d’accorder une terrasse à ce café associatif, ce que les bénévoles dénoncent dans leur communiqué : “Encore une fois, l’espace public est géré comme un centre commercial à ciel ouvert, répondant uniquement à une logique marchande pour laquelle la solidarité ne compte pas. Étonnée de ce refus, la présidente de l’association Les Frigos Solidaires a contacté différent·es élu·es pour engager le dialogue. Elle a rappelé qu’on compte plus de 160 frigos installés en France, et qu’elle n’avait jusqu’à présent jamais rencontré de refus face à ce dispositif d’intérêt général et d’utilité publique dans aucune ville. Aucun ville, sauf Montpellier… où même un frigo qui nourrit gratuitement est vu comme un problème.”

Afin de se faire entendre, le Quartier Généreux organise ce samedi 24 mai une journée de mobilisation autour de l’alimentation à partir de 9h30 avec des tables-rondes, projection, ateliers pour enfants, buffet dinatoire, et surtout, l’inauguration du frigo solidaire à 18 heures.

