Montpellier : les membres du club omnisport Asteras demandent la libération de leur camarade

Kamal, 30 ans, membre du club omnisport Asteras Montpellier, est placé en rétention administrative au centre de Sète depuis fin avril. Son club appelle à un rassemblement de soutien mercredi 20 mai devant la préfecture

Arrivé en France en 2021, Kamal s’est progressivement ancré dans la vie associative montpelliéraine, notamment au sein de l’Asteras et du Football du peuple Montpellier. Le 24 avril, il est interpellé gare Saint-Roch lors d’un contrôle, que le club qualifie de « contrôle au faciès », avant d’être transféré le lendemain au Centre de Rétention Administrative de Sète.

Deux audiences judiciaires ont prolongé sa rétention jusqu’au 24 mai. Une prochaine audience est prévue aux alentours du 10 juin, jour de ses 31 ans. Ses proches et le club estiment ses chances de libération « très faibles » d’ici là.

Fondé en 2020 par trois militants, Asteras est un club omnisport qui propose foot, yoga, boxe, accessibles sans condition financière, physique ou administrative, dans une logique explicitement anti-marchande et auto-organisée. Le sport y est pensé comme outil politique pour faire se croiser des trajectoires qui ne se rencontrent pas, tisser du commun, politiser sans cloisonner. Kamal en était l’un des visages réguliers.

Dans un communiqué publié cette semaine, le club dénonce les conditions de rétention au CRA de Sète, jugées « inadmissibles et indignes », et assume son opposition aux politiques migratoires actuelles. Il revendique aussi le cadre collectif de sa mobilisation : « Le problème n’est pas Kamal — le problème c’est une politique migratoire brutale et déshumanisante. »

Un rassemblement est prévu mercredi 20 mai à 18h30 devant la préfecture de Montpellier.

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