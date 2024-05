Montpellier : nouveau rassemblement pour la Palestine à Paul Valéry

Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées à l’université Paul Valéry ce jeudi 16 mai, pour une nouvelle mobilisation de soutien au peuple palestinien.

Après plusieurs rassemblements du même type à l’initiative du Comité universitaire de soutien à la Palestine, et une fin de non recevoir de la part de la présidence de Paul Valéry concernant la revendication d’un arrêt des partenariats universitaires avec les facs israéliennes jugées complices du génocide en Palestine, quelques dizaines de personnes se sont à nouveau rassemblées sur le campus ce jeudi 16 mai en début d’après-midi.

Une affluence moindre que les fois précédentes, explicable selon les participant.es par les examens en cours dans la faculté.

Les lycéens de Joffre mobilisé.es pour la Palestine auront finalement préféré rester sur le blocage de leur établissement, alors que d’autres lycées de la région sont susceptibles de se mobiliser à leur tour dans les jours à venir.

En attendant, l’ensemble des organisations mobilisées sur la ville pour la Palestine appelle à une nouvelle manifestation, ce samedi 18 mai à 15h place de la Comédie.

Le lendemain, dimanche 19 mai, c’est le local associatif Les Bouz’arts qui accueillera au 3 avenue Saint-Lazare la journée « Art & Culture against apartheid ».

Au programme, des expositions d’œuvre, un atelier débat dès 15h, des lectures de poèmes palestiniens à partir de 16h30, un concert pour 17h30 et le DJSet FourByFour & Kbira pour 20h. Et le Comité universitaire de soutien à la Palestine promet d’autres actions à venir la semaine prochaine.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :