Montpellier : un rassemblement anti-militariste s’organise le 24 janvier

C’était le 12 juin dernier : le Conseil Régional d’Occitanie, dirigé par la “socialiste” Carole Delga, votait un plan de financement de 200 millions d’euros pour l’industrie de l’armement sur le territoire. Ce projet comprend notamment l’investissement de 6 millions d’euros pour la filière des drones et la mise à disposition de terrains mobilisables pour les entreprises par la collectivité.

Après avoir publié et relayé une pétition demandant l’annulation de cette décision, plusieurs associations et organisations de l’Hérault, du Gard, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales appellent à un rassemblement le samedi 24 janvier à 14 heures devant l’hôtel de Région à Montpellier pour dénoncer cette “marche à la guerre”.

“Cela s’inscrit dans un contexte où Donald Trump à demandé aux pays de l’OTAN d’augmenter la part de leur budget alloué aux dépenses militaires”, rappelle Alban Desoutter, membre de la Libre Pensée, l’une des associations à l’origine de cet appel. Lequel dénonce l’intervention, ce lundi 12 janvier, de militaires au sein du lycée Jean-Monnet de Montpellier lors d’une heure banalisée pour présenter les métiers de l’armée à des lycéens volontaires. “Au lieu de tenter de militariser la jeunesse, la priorité serait plutôt d’utiliser ces 200 millions pour investir dans ces lycées, par exemple en finançant leur rénovation thermique”, argue le militant de la Libre Pensée. Pour rappel, le lycée Jean-Monnet a du être fermé temporairement en ce début 2026 pour cause d’une panne générale de chauffage.

Le SNUDI-FO 34 (syndicat des enseignants de Force Ouvrière), également signataire de l’appel, demande également au gouvernement de retirer le guide intitulé « Acculturer les jeunes à la défense », à destination des établissements scolaires, collèges et lycées, qui a pour but de renforcer les liens entre l’école et l’armée.“C’est dans l’école publique qu’il faut investir, pas dans l’armée”, martèle de son côté Sabine Raynaud, représentante du syndicat dans l’Hérault.

