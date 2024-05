Montpellier : une journée en soutien à la Palestine aux Bouzarts dimanche 19 mai

Dimanche 19 mai les Bouzarts, colocation et lieu militant montpelliérain, situé dans le quartier des Beaux-Arts, accueillera à partir de 15 heures une journée “art and culture against apartheid” en partenariat avec le Comité Universitaire de soutien à la Palestine de Montpellier et l’association Terra solidaire, afin de récolter des fonds pour aider le peuple palestinien

Manifestations, occupation de la place de la Comédie, mouvement dans les facs, blocage lycéen… A Montpellier, les initiatives militantes et solidaires avec la Palestine se multiplient face au génocide en cours. Dans cette lancée, les Bouzarts, colocation et lieu militant montpelliérain situé 3 Avenue Saint-Lazare, organise ce dimanche 19 mai une journée “art and culture against apartheid” en partenariat avec le Comité Universitaire de soutien à la Palestine de Montpellier et l’association Terra Solidaire, qui récoltera des fonds afin de les envoyer directement en Palestine pour aider les populations sur place. L’évènement est soutenu par l’Association France-Palestine Solidarité 34, BDS Montpellier, Le Poing levé, Sud éducation, Solidaires étudiant-e-s 34 et le NPA 34.



Au programme : la journée commencera à 15 heures avec des ateliers débats, se poursuivra par des lectures de poèmes palestiniens à 16 h 30, avant d’enchainer sur un concert et des DJ sets. Des œuvres d’arts seront également exposées tout le long de la journée.

Les Bouzarts ont toujours besoin de soutien

On en parlait en février dernier, en plus d’accueillir des événements militants, les Bouzarts sont impliqués dans la solidarité concrète auprès des personnes précaires en fournissant de l’aide matérielle et en servant de lieu d’hébergement temporaire. Ils cherchent toujours des logements pas chers pour des personnes qu’ils aident, et ont lancé une campagne de dons pour pouvoir aider au mieux ces personnes.



Pour les contacter : lesbouzarts@protonmail.com

